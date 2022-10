Mercedes Classe A: nuovo concetto di lusso per la Stella

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Mercedes presenta la sua nuova Classe A

Mercedes presenta la sua nuova Classe A, grandiosa espressione di lusso, mostra un look sportivo e muscolare. In grado di trasmettere potenza e dinamismo già al primo sguardo del frontale. Il nuovo design dei cerchi con dimensioni fino a 19 pollici, inoltre, sottolinea il carattere sportivo dell’auto.

Il diffusore posteriore e le luci posteriori a LED di serie garantiscono un aspetto affascinante e accattivante, sia di giorno che di notte. La nuova Classe A offre anche una nuova scelta di verniciature esterne: solide/metallizzate e MANUFAKTUR.

Gli interni dell’auto

Alta tecnologia e sostenibilità caratterizzano l’abitacolo della nuova Classe A. L’esclusività si riflette anche all’interno dell’auto, dove il punto di forza è il doppio schermo indipendente di serie, con un display da 7 pollici e uno più grande da 10,25 pollici al centro del cockpit. Come opzione, Mercedes offre anche due display da 10,25 pollici con un look wide-screen.

L’ambiente è molto luminoso e confortevole, le tre bocchette d’aria rotonde a forma di turbina, tipiche di Mercedes, sono un omaggio al mondo dell’aviazione. Il volante rivisto dell’attuale generazione è realizzato in pelle nappa di serie: compatto, si abbina al carattere high-tech della console centrale, anch’essa ridisegnata.

È alto livello di personalizzazione degli interni: sedili comfort di alta qualità con nuovo rivestimento ARTICO a rilievo tridimensionale. Il livello di allestimento Progressive offre tre diversi colori per gli interni: il nero, il beige e il nuovo grigio salvia. La AMG Line è progettata per le prestazioni, come ogni modello della gamma AMG, e presenta finiture in alluminio spazzolato brillante e impunture rosse a contrasto nei sedili ARTICO/MICROCUT.

Le dotazioni di serie della nuova Mercedes Classe A

Profondo l’upgrade in questo ambito: tanti gli elementi inclusi di serie, tra cui la telecamera di retromarcia, il pacchetto USB e il volante in pelle nappa. A partire dal livello di allestimento Progressive, i clienti possono contare anche su fari a LED, sedile con supporto lombare, pacchetto parcheggio e pacchetto specchietti.

La Casa ha nuovamente semplificato la logica di offerta dei pacchetti di equipaggiamento, per diminuire la lunga selezione di molti singoli optional. Ha così raggruppato molte delle caratteristiche funzionali che vengono spesso ordinate insieme in pacchetti di equipaggiamento che seguono quelli che sono in genere i gusti del cliente. Sulle opzioni di design, tra cui verniciatura, tappezzeria, finiture e ruote, i clienti possono continuare a configurare i loro veicoli individualmente come prima.

La tecnologia a bordo

L’ultima generazione di MBUX è intuitiva da usare e in grado di apprendere. Il display del conducente e quello centrale creano un’esperienza olistica ed estetica e possono essere personalizzati a piacere. Il display centrale offre tutte le funzioni precedenti, come navigazione e media, e può essere utilizzato direttamente e comodamente come touchscreen.

La telematica è stata rivista e si distingue per il nuovo design e le migliori prestazioni. Un’altra novità è l’integrazione di un sensore di impronte digitali per l’identificazione e l’autorizzazione del conducente. Con l’attivazione dei servizi online dell’App Mercedes me, l’assistente vocale Hey Mercedes della nuova Classe A è ora ancora più capace di dialogare e imparare. La nuova Classe A è stata aggiornata anche in termini di assistenza alla sicurezza, con un nuovo pacchetto di assistenza alla guida.

I motori di Classe A

La gamma di motori è stata elettrificata, come avevamo già visto nella versione attuale. Comprende unità a quattro cilindri con cambio automatico DCT a 7 o 8 rapporti di serie. Tutte le versioni benzina sono ora mild hybrid con un sistema 48 volt da 10 kW. A listino saranno disponibili la A 180 1.3 Turbo da 136 CV, la A 200 1.3 Turbo da 163 CV, la A 220 4Matic 2.0 190 CV e la A 250 4Matic 2.0 Turbo da 224 CV.

Per quanto riguarda le varianti diesel ci saranno ancora le A 180d, A 200d e A 220d con il motore due litri da 116, 150 e 190 cavalli di potenza. La nuova Classe A presenta inoltre innovative unità ibride plug-in: Mercedes-Benz A 250 e Hatchback, Mercedes-Benz A 250 e Berlina. La batteria ad alta tensione è stata nuovamente migliorata, in modo che il maggiore contenuto di energia utilizzabile porti a un aumento dell’autonomia elettrica. La potenza del motore elettrico è stata aumentata di 5 kW e raggiunge ora una potenza di 80 kW. Tre le opzioni disponibili per la ricarica: i 3,7 kW standard, la ricarica con corrente alternata e fino a 11 kW, anziché solo 7,4 kW come in precedenza. La nuova Classe A continua a offrire anche la possibilità di caricare la batteria con corrente continua fino a 22 kW. L’auto può passare dal 10% all’80% di carica in soli 25 minuti. Attendiamo i prezzi di listino della nuova versione di Classe A per il 2023.