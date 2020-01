Mercedes Classe B, si rinnova l’auto per famiglia più amata

editato in: da

Mercedes Classe B Sport Extra, la realtà aumentata è di serie

La nuova Mercedes Classe B si conferma la monovolume compatta più venduta in Italia, con 8.870 unità immatricolate nel corso del 2019. Ottimo il risultato di questo modello caratterizzato oggi da forti contenuti innovativi.

Nuovo infatti il design, più dinamico e sportivo, che conserva comunque ottime e tradizionali doti di abitabilità, la posizione di guida rialzata apprezzata soprattutto dalle donne e la sua spiccata funzionalità. Il rinnovamento della Mercedes Classe B riguarda sia lo stile che l’aspetto tecnologico, grazie al sistema multimediale innovativo MBUX disponibile di serie su tutte le versioni e in grado di combinare comandi intuitivi e naturali con un software intelligente.

La nuova Mercedes Classe B è bella e accessibile, il suo prezzo di attacco parte da 25.000 euro per la versione B 160 Executive. Il grandioso monovolume della Casa è ideale per la famiglia, per il tempo libero e per la città, ed è anche la regina del suo segmento, con quasi 9.000 unità immatricolate nel corso nel 2019. Oggi il design dell’auto è più sportivo, presenta più spazio all’interno e anche una gamma di motorizzazioni completamente rinnovata e conforme ai valori limite Euro 6d-TEMP.

Tra i nuovi motori efficienti e sostenibili ci saranno anche il due litri diesel OM 654q, la gamma presto vedrà anche la nuova versione B 250 e, una versione ibrida plug-in a benzina, in grado di garantire un’autonomia di 70 km in modalità elettrica. L’offerta della nuova Mercedes Classe B prevede quattro allestimenti, caratterizzati da una ricca dotazione di equipaggiamenti. Il primo è denominato Executive e mostra mascherina del radiatore con doppia lamella e Stella centrale, alloggiamenti dei retrovisori in tinta con la carrozzeria, cerchi da 16’’, MBUX con display da 7’’ touchscreen, touchpad, clima automatico, inserti in carbon look, telecamera posteriore, servizi Mercedes me con predisposizione per il set-up, monitoraggio vettura e car sharing privato.

Viene poi la versione Sport, in aggiunta il modello presenta la doppia lamella verniciata in argento, inserto decorativo cromato, elemento cromato nella grembialatura anteriore e in quella posteriore, listelli sulla linea di cintura color cromo, cerchi in lega leggera da 16’’, volante sportivo in pelle, sedili Comfort anteriori, portellone posteriore Easy Pacj con comando elettrico di apertura e chiusura. Vediamo la Sport Plus, con un inedito elemento decorativo cromato sulla linea dei finestrini, mascherine dei terminali di scarico integrate, cerchi in lega leggera da 17’’ e fari LED High Performance.

Infine la versione Premium mostra mascherina del radiatore Matrix e lamella singola, grembialatura anteriore e posteriore AMG, rivestimenti dei sottoporta AMG e cerchi in lega leggera AMG da 18’’ e fari LED High Performance.