Mercedes Classe B, debutta la nuova serie speciale

Mercedes Classe B Sport Extra, la realtà aumentata è di serie

Mercedes lancia un’importante novità, una nuova serie speciale per il modello Classe B, la versione esclusiva Sport Extra.

L’obiettivo è quello di offrire ai clienti sul mercato il massimo della tecnologia, arricchendo ancor di più i sistemi rispetto a quelli che sono presenti sulla versione Sport Plus, novità all’avanguardia soprattutto per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza a bordo e l’Infotainment.

La nuova Mercedes Classe B Sport Extra infatti vede il pacchetto Tech con Active Parking Assist con Parktronic, Mirror Pack, Display centrale Multimediale da 10.25’’ ad alta risoluzione, sistema di navigazione Mercedes-Benz e la funzione Realtà Aumentata. Quest’ultima si attiva grazie ad una telecamera inserita nel parabrezza che permette di visualizzare le immagini video dell’ambiente circostante insieme a elementi grafici di navigazione che rendono più facile l’orientamento, come i numeri civici e le frecce direzionali, ad esempio.

Importanti anche le novità nei sistemi di sicurezza, la nuova Mercedes Classe B Sport Extra monta infatti l’antiabbagliamento automatico progressivo, il sistema di assistenza al parcheggio attivo che assiste il guidatore e individua il posto giusto, gli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente. Per quanto riguarda invece il tema delle motorizzazioni l’auto è disponibile con le motorizzazioni 180 d, in grado di erogare 116 cavalli e 260 Nm di coppia, e 180 con 160 cavalli di potenza e 200 Nm di coppia massima. L’abbinamento è sia con cambio manuale a sei marce che con il cambio a doppia frizione 7G DCT.

La nuova Mercedes Classe B Sport Extra prende ispirazione dal modello Sport Plus, anche se il look si distingue per il carattere sportivo Progressive. Vediamo infatti i terminali di scarico a vista, la mascherina del radiatore con doppia lamella color argento e dettagli cromati, linee di cintura e dei finestrini cromate. Balzano all’occhio gli sportivi e inediti cerchi in lega leggera da 17” a 10 razze in argento vanadio e i fari Led High Performance.

Uno sguardo agli interni dell’auto, meravigliosi i sedili comfort rivestiti in pelle sintetica Artico e tessuto neri, gli inserti in look a spirale e il volante in pelle sportivo multifunzione. A bordo ci sono anche il sistema antisbandamento, il climatizzatore automatico e la telecamera posteriore. La nuova Mercedes Classe B Sport Extra è la serie speciale che non avevamo mai visto.