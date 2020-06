Mercedes Classe A ibrida, tecnologica e green: i prezzi

editato in: da

Mercedes Classe A debutta sul mercato in questa nuova variante ecologica ibrida plug-in, la 250e Eq Power, che possiamo riconoscere immediatamente per il doppio sportellino per il rifornimento, la presa per la ricarica e il serbatoio per la benzina.

Il propulsore è formato da un motore termico a benzina efficiente affiancato da un elettrico con batteria agli ioni di litio. La sua batteria è maggiore rispetto alle altre concorrenti presenti sul mercato, la Classe A infatti si mette in competizione con le compatte premium ibride e non le teme affatto.

Il motore alimentato a benzina è un quattro cilindri in grado di sprigionare 160 cavalli di potenza che, insieme al powertrain elettrico da 75 kw, riesce a rilasciare ben 218 cavalli e 450 Nm di coppia complessivi. La velocità massima raggiungibile è di 235 km/h. Ottimi anche i consumi, in un contesto misto 6 litri/100 km, per quanto riguarda le emissioni dichiarate, siamo attorno ai 33-35 g/km.

La nuova Mercedes Classe A ibrida, di cui avevamo già parlato lo scorso anno, offre quattro differenti modalità di guida, electric, 100% elettrico, comfort, il motore termico e quello elettrico collaborano, sport, utilizza solo la modalità termica, rendendo l’auto e lo sterzo più rigidi, e infine la modalità individual.

Per quanto riguarda la ricarica, la compatta della Stella a Tre Punte può essere ricaricata sia a corrente continua che alternata, la presa è nel fianco destro dell’auto. Classe A 250e Eq Power passa dal 10% al 100% di carica in 1 ora e 45 minuti. La ricarica in corrente continua richiede circa 25 minuti per passare dal 10 all’80%. Per quanto riguarda invece gli interni della vettura, l’abitacolo è molto pratico e offre un elevato livello di comfort. I sistemi di assistenza alla guida sono precisi, vediamo inoltre un volante sportivo in pelle regolabile sia in altezza che in profondità. Il prezzo di listino parte da circa 42.000 euro, non ci sono cambiamenti particolarmente significativi rispetto alle altre versioni della Classe A. Come sappiamo, entro il 2022 arriveranno sul mercato ben 30 nuovi modelli di Mercedes, ibridi e elettrici, o almeno questo è il piano della Casa.

Approfondendo invece la questione dei sistemi di assistenza alla guida, il cruise control non è adattivo ma avverte quando ci si avvicina troppo all’auto che precede, il sistema di mantenimento della corsia è abbastanza invasivo nell’agire sul volante, ma sicuramente è stato migliorato rispetto ad altri modelli precedenti della gamma.