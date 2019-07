Mercedes Classe A, la best seller diventa ibrida

editato in: da

Mercedes Classe A

La best seller della Casa Mercedes sta per essere proposta per la prima volta nella variante ibrida plug-in.

Classe A infatti vedrà a breve il debutto della versione A250e, per la prima volta vedremo una versione elettrificata dell’auto, in seguito pare arriverò anche la A200e. La Casa al momento non ha rilasciato molte informazioni ufficiali, che continuiamo infatti ad attendere, le ultime indiscrezioni parlano di un motore 1.3 turbo benzina in grado di sprigionare una potenza pari a 163 cavalli, quello che possiamo vedere anche sulla A200, che è una delle varianti principali a benzina della gamma.

Per la prima volta in assoluto su Mercedes Classe A vedremo il motore termico affiancato da un motore elettrico capace di aumentare la potenza e fornire altri 102 cavalli aggiuntivi e 300 Nm di coppia. All’auto è stato inserito un nuovo cambio automatico a otto rapporti per gestire il funzionamento del sistema ibrido. Le prestazioni della versione ibrida A250e non dovrebbero discostarsi da quelle della A250.

La nuova versione ibrida plug-in della Mercedes Classe A monta un pacco batteria aglio ioni di litio con una capacità totale di 15 kWh, molto di più rispetto a potenziali rivali sul mercato, come la Bmw 225e Active Tourer o la Volkswagen Golf GTE. L’auto potrebbe avere un’autonomia pari a circa 60 km in modalità a zero emissioni, un valore molto alto e superiore rispetto a quello garantito da molte altre auto ibride dello stesso segmento.

Come abbiamo anticipato, Mercedes creerà anche una versione per i clienti meno esigenti, la Classe A200e, destinata a diventare la entry level della gamma ibrida. Il motore sarà sempre un 1.3 turbo benzina ma nella versione depotenziata da 136 cavalli. La capacità della batteria non dovrebbe subire variazioni.

Molto probabilmente vedremo la prima Mercedes Classe A ibrida durante il Salone dell’Auto di Francoforte, il programma per il mese di settembre 2019 e potremmo quindi assistere al lancio del nuovo modello già entro la fine del 2019 in tutte le concessionarie. Dopo la Classe A 250e i clienti si aspettano già le nuove B 250e, CLA 250e, GLB 250e, oltre a GLA 250e, il nuovo crossover ibrido di Mercedes che debutterà nel secondo semestre dell’anno.