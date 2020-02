Mercedes CLA Shooting Brake, variante dalla personalità unica

editato in: da

Personalità da vendere per la CLA Shooting Brake, la nuova versione station wagon della Mercedes Classe A: il design particolare ed una messa a punto dinamica rendono speciale la compatta della Casa di Stoccarda.

La base di partenza della CLA Shooting Brake è la stessa di ogni variante di carrozzeria della neonata Classe A, dalla berlina alal coupé, passando per la due volumi: a renderla unica sono le piccole differenze. Il design è sportivo, con una cosa spiovente che avvicina la station wagon al mondo delle coupé: anche i nuovi interni e i ritocchi estetici apportati dal brand tedesco virano verso questa direzione. Tutto è stato ideato per far coesistere due anime all’interno di una stessa vettura: quella sportiva e quella pratica.

Sono diverse le varianti della CLA Shooting Brake disponibili sul listino Mercedes: si va da quella più attenta ai consumi, con un motore diesel da 115 cavalli, alla versione più potente a benzina da oltre 300 cavalli. Dal punto di vista estetico, questa sportiva della Casa di Stoccarda sembra piccola ma in realtà è lunga ben 4,7 metri. Queste dimensioni comportano dei grandi vantaggio dal punto di vista dell’abitabilità, anche se la forma spiovente del padiglione paga dazio in termini di accessibilità nei confronti dei più alti.

In tema di sicurezza a bordo della Mercedes CLA Shooting Brake ci sono tutti gli ultimi sistemi di assistenza alla guida che supportano il conducente a prevenire la vettura dagli urti laterali in presenza di ciclisti o veicoli in avvicinamento e il segnale che avverte quando ci sono delle persone sulle strisce pedonali.

Non poteva mancare la funzione assistenza di svolta e la frenata attiva che è in grado di intervenire con una frenata autonoma per evitare una collisione oppure attutirne le conseguenze. Il sistema, inoltre, fino alla velocità di 60 km/h, riesce a frenare per evitare veicoli fermi o pedoni che stanno attraversando e fino a 50 km/h può anche riuscire ad evitare del tutto le eventuali collisioni.

Infotainment e comfort di bordo sono garantiti dal Mercedes-Benz User Experience nella sua versione più evoluta, insieme ai programmi Energizing che sono in grado di adattarsi allo stato del guidatore in base ai dati rilevati dal collegamento con gli smartwach compatibili. Il prezzo di listino della Mercedes CLA Shooting Brake parte da 34mila euro.