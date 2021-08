Mercedes Citan, anteprima speciale per il nuovo van

editato in: da

A prima vista potrebbe sembrare piccolo, forse troppo. In realtà le dimensioni compatte dell’esterno rivelano una notevole capacità di carico del nuovo Mercedes-Benz Citan che potrà essere ottimamente sfruttato anche nei centri urbani.

Il piccolo van Mercedes completa la gamma dei veicoli da lavoro, dopo lo Sprinter e il Vito, il Citan mostra uno stile più elegante e compatto. La lunghezza di 4.498 mm di Citan è combinata con degli spazi interni generosi, abitabilità che ritroviamo anche nella versione a passo corto che sarà di 2.716 mm. Le caratteristiche principali sono l’apertura delle portiere scorrevoli su entrambi i lati ed un bordo di carico più basso per facilitare il carico e lo scarico delle merci.

All’interno, l’abitacolo dimostra un grande carattere, come si vede dalla plancia orizzontale che ricorda il profilo di un’ala che si allunga in tutta la sua lunghezza per aumentare la sensazione di spaziosità. Molti i dettagli e le personalizzazioni che Mercedes mette a disposizione dei clienti per aumentare il comfort di bordo con una serie di equipaggiamenti per un comfort davvero elevato. Un occhio di riguardo anche per il sistema di infotainment, garantito dal MBUX con i servizi Mercedes me Connect. Infine, a bordo non mancano numerosi sistemi di assistenza alla guida per viaggiare in modo sicuro.

La gamma dei motori prevede tre motori diesel e due motori a benzina. I punti di forza sono la maneggevolezza a basso regime e gli ottimi consumi. I propulsori, con potenze che vanno dai 75 CV della versione base ai 131 CV, rispondono alle attuali normative europee sulle emissioni (Euro 6d). Tutti i propulsori sono equipaggiati con la funzione di Start e Stop, per il risparmio di carburante ed il controllo dei gas di scarico. Oltre al cambio manuale a sei marce, i motori più potenti, potranno avere il cambio a doppia frizione a sette rapporti (DCT).

Non solo motori endotermici, ma anche una versione elettrica: l’eCitan. Questo modello, insieme alla gamma di van elettrica scelta anche da Amazon, sarà a disposizione da metà del 2022. L’autonomia calcolata sarà di circa 285 chilometri con una carica completa. Per i professionisti che utilizzano i van per i servizi di consegne, quest’ampia autonomia è un elemento da tenere in considerazione. Per quanto riguarda la ricarica, sarà possibile caricare il van in modalità rapida: in questo modo si arriverà da un’autonomia del 10% ad una carica dell’80% in circa 40 minuti.

La nuova generazione del van targato Mercedes sarà venduto anche nelle versioni Tourer e furgonato a partire da fine settembre. Un ottimo compromesso per i professionisti che decidono di affidarsi ancora una volta alla casa della Stella, che ha svelato le novità in arrivo per quanto riguarda i camper, nota per la sua affidabilità ora rivista in chiave di compattezza, efficienza e fruibilità.