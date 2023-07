Mercedes-Benz: due nuove edizioni limitate da urlo

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Per la Mercedes Classe G arrivano due nuove edizioni speciali

La Classe G è uno dei modelli più iconici della gamma Mercedes-Benz e, più in generale, del settore delle quattro ruote. Il fuoristrada, che continua a proporre un design in linea con la tradizione, registra il debutto di due edizioni limitate già finite nel mirino di appassionati e collezionisti. Si tratta delle nuove G500 Final Edition e AMG G 63 Grand Edition.

L’ultima con il V8

La nuova edizione limitata G500 Final Edition celebra i 30 anni dal lancio della prima variante con motore V8 del fuoristrada. Nel 1993, infatti, la Casa tedesca presentava la prima Classe G con questo propulsore. La G500 Final Edition è, però, anche l’ultima versione della Classe G che potrà contare sul motore V8, proposto anche da un’altra recente serie speciale di Mercedes.

Si tratta, quindi, di un modello destinato a diventare fin da subito un’auto da collezione. La Final Edition è già ordinabile ed è disponibile in tre diverse varianti (ossidiana nera metallizzata, MANUFAKTUR opalite bianco magno e MANUFAKTUR oliva magno). Per ogni colorazione, Mercedes mette a disposizione 500 unità della G500 Final Edition. In totale, quindi, sono previsti 1.500 esemplari.

Questa edizione limitata della Classe G può contare sul motore V8 da 412 CV di potenza e 610 Nm di coppia motrice. Il propulsore è in grado di spingere il fuoristrada fino a 210 km/h con uno scatto 0-100 km/h completato in 5,9 secondi. La dotazione di serie della Final Edition comprende i cerchi in lega AMG da 20 pollici con design a 5 razze e finitura in nero lucido (ma per la versione oliva magno la verniciatura è in tinta con la carrozzeria).

C’è anche il badge “Final Edition”, riportato in vari punti della vettura, mentre l’abitacolo può contare sui rivestimenti in pelle Nappa che riprendono il colore della carrozzeria. Il listino della Mercedes Classe G vede la nuova G500 Final Edition posizionarsi al vertice della gamma, con un prezzo di 204.470 euro.

Anche AMG omaggia il V8

La seconda edizione limitata della Classe G ad arricchire la gamma del fuoristrada è la Mercedes-AMG G 63 Grand Edition. La divisione AMG ha realizzato una versione speciale della Classe G con il suo V8 biturbo da 585 CV che sarà limitata a 1.000 unità (anche in questo caso, già ordinabili).

Nonostante il recente debutto del primo SUV elettrico AMG, la casa tedesca non abbandona la tradizione. La nuova serie speciale omaggia la G 63 che ha debuttato sul mercato con una prima versione nel 2002 ed ancora oggi rappresenta una delle varianti più richieste del fuoristrada sportivo.

Il modello è verniciato in MANUFAKTUR nero notte magno con dettagli color oro. La dotazione include i cerchi forgiati AMG da 22 pollici con design a razze incrociate in oro con dado di bloccaggio centrale nero opaco e logo Mercedes mentre gli interni sono realizzati con un contrasto tra nero e oro.

I sedili della AMG G 63 Grand Edition, infatti, sono rifiniti in pelle Nappa nera G MANUFAKTUR e presentano cuciture in oro a contrasto. Anche i maniglioni sul tetto sono realizzati in Nappa mentre ci sono alcune finiture in carbonio per altri elementi.

Da notare anche il volante AMG Performance in microfibra dinamica che viene arricchito da una targhetta G 63. C’è anche il badge Grand Edition a “firmare” l’abitacolo. La nuova edizione limitata è già ordinabile con un prezzo da 235.050 euro.