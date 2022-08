Mercedes, arriva il primo SUV di lusso elettrico

Le caratteristiche del nuovo SUV elettrico di Mercedes EQ

EQS offre ai clienti molto spazio e comfort a bordo, oltre a ottimi sistemi per la connettività nei suoi interni lussuosi e all'avanguardia. La seconda fila di sedili può essere regolata elettricamente. A richiesta è disponibile una terza fila di sedili con due sedili singoli aggiuntivi. In combinazione con la terza fila, nella seconda fila di sedili è di serie una funzione EASY ENTRY.

Non ci sono solo tre varianti di trasmissione tra cui scegliere, ma anche tre tipologie di modello. Queste differiscono in alcuni dettagli, sia all'esterno che all'interno. Mercedes ha raggruppato altre apparecchiature importanti in differenti pacchetti. Questi sono chiamati Advanced, Advanced Plus, Premium, Premium Plus e Business Class. La loro disponibilità dipende dal tipo di modello. Inoltre, una serie di extra opzionali sono disponibili anche singolarmente.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes

Di seguito le opzioni più importanti, tra cui i clienti potranno scegliere in fase di acquisto:

prima di tutto l’MBUX Augmented Reality Head-up Display: mostra molti contenuti di realtà aumentata per i sistemi di assistenza alla guida e informazioni sulla navigazione. Per il conducente, si fondono con l'ambiente davanti al veicolo e possono così contribuire a ridurre la distrazione della persona che sta al volante, aumentando la sicurezza;

la griglia del radiatore con motivo Mercedes-Benz, uno “sfizio” che costa 392,70 euro. Il motivo a stella tridimensionale riprende la stella originale della Daimler-Motorengesellschaft, che è stata registrata come marchio nel 1911;

l’MBUX Interior Assistant: riconosce numerose richieste di funzionamento con l'ausilio di telecamere nella centralina del tetto e algoritmi di apprendimento. Interpreta in che direzione punta la testa, i movimenti delle mani e il linguaggio del corpo e reagisce con le funzioni del veicolo appropriate, sempre per aumentare la sicurezza a bordo;

il Trailer Maneuvering Assist: facilita le manovre controllando automaticamente l'angolo di sterzata, fino a una velocità di 5 km/h e fino a una pendenza del 15%;

Sidebag posteriori: coprono la zona del torace degli occupanti dei sedili posteriori esterni della seconda fila in caso di forte impatto laterale e completano la protezione fornita dai window air bag di serie;

Energizin Air Control Plus: si basa sui pilastri della filtrazione, della tecnologia dei sensori, del concetto di display e dell'aria condizionata. Un filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) è anche un componente, che pulisce l'aria esterna in ingresso al suo livello di filtrazione molto elevato.

I prezzi di listino della nuova creatura elettrica di Mercedes

I prezzi di listino del primo SUV elettrico di lusso della gamma EQ di Mercedes partono da 110.658,10 euro per l'EQS 450+. Le varianti EQS 450 4MATIC e EQS 580 4MATIC costano rispettivamente 114.446,10 e 135.291,10. I modelli possono essere ordinati ora e saranno consegnati ai primi clienti in Europa a partire dal mese di dicembre, è tutto pronto per ammirare la nuova creatura.