Mercedes-AMG SL 55 Tribute Edition: la serie limitata italiana

È in arrivo la nuova Mercedes-AMG SL 55 Tribute Edition, una serie limitata molto preziosa, che la Casa ha voluto realizzare per omaggiare l’arrivo del nuovo motore 5 AMG a bordo di SL in Italia. Un’edizione speciale tutta italiana, che verrà realizzata in sole 55 unità per pochi fortunati futuri possessori.

Un vero e proprio omaggio alla capostipite della leggendaria gamma SL del marchio, vettura che nel 1952 ha dato inizio a una tradizione ineguagliabile di infiniti successi, che hanno reso questa meravigliosa e famosa roadster della Casa della Stella un vero e proprio punto di riferimento nel settore delle vetture sportive.

Icona senza tempo: la serie speciale che stupisce

Negli anni questo leggendario modello si è costantemente rinnovato, lanciandosi in nuove e meravigliose avventure moderne, con lo sguardo rivolto verso il futuro e il cuore rivolto al glorioso passato.

La nuova Mercedes-AMG SL 55 Tribute Edition è un vero omaggio alla leggendaria 300 SL, e si nota immediatamente dal suo aspetto esteriore: vediamo delle ricche ed emozionanti citazioni cromatiche e un allestimento esclusivo che ne sottolinea l’unicità, caratterizzato da contenuti Manufaktur, massima espressione della personalizzazione dei veicoli di Mercedes.

L’auto sarà disponibile in sole 55 unità e in due differenti livree, Argento High-Tech Magno e Blu Costa Azzurra. Per gli interni invece la Casa ha scelto la pelle nappa Blue Yacht e Rosso Classic: la nuovissima ed entusiasmante Tribute Edition riprende gli abbinamenti di colore che venivano maggiormente richiesti all’epoca per la 300 SL, sia nella versione Gullwing che Roadster.

Le prestazioni dell’auto

La storica e leggendaria 300 SL continua a essere la musa ispiratrice della Casa di Stoccarda e questa volta passa il testimone di una tradizione che dura ormai da più di 70 anni alla nuovissima SL 55 Tribute Edition, una serie speciale e limitata, prodotta in 55 esemplari solo per il mercato italiano.

La Tribute Edition introduce per la prima volta nella gamma italiana di SL la motorizzazione V8 4.0 da 476 CV di potenza, ma non è tutto: offre una nuova, esclusiva instant classic, destinata a entrare nell’hall of fame di appassionati e collezionisti.

Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia, ha dichiarato: “Visto il successo della nuova SL, che abbiamo già presentato nelle motorizzazioni 43 e 63, abbiamo voluto introdurre il 55 attraverso un concept di prodotto che parlasse direttamente al cuore nostri clienti più appassionati, regalandogli una limited edition unica con emozionanti citazioni alle origini di questo modello. Due versioni tutte italiane che abbiamo realizzato anche grazie alla consulenza dei professionisti che lavorano nei nostri AMG Performance Center, la porta d’ingresso al mondo High Performance della Stella, che abbiamo coinvolto direttamente nella genesi della Tribute Edition”.

L’auto sarà disponibile peri fortunati acquirenti in due differenti livree, Argento High-Tech Magno e Blu Costa Azzurra, abbinate a interni in pelle nappa Blue Yacht e Rosso Classic. La nuova Mercedes-AMG SL 55 Tribute Edition riprende gli abbinamenti di colore di successo nel passato e offre al cliente una dotazione di optional estremamente ricercata, grazie anche agli elementi firmati Manufaktur. La Casa non ha annunciato i prezzi, ma si parla di cifre oltre i 200.000 euro.