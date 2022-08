Mercedes AMG, serie limitata: 5 sole unità esclusive

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

AMG presenta oggi un’auto da corsa eccezionale, per celebrare il suo 55esimo anniversario. Si tratta di un modello che possiamo definire assolutamente esclusivo: stiamo parlando della nuova Mercedes-AMG GT3 Edition 55. La divisione sportiva della Casa ha deciso di realizzarne in tutto soltanto 5 unità.

Una serie speciale e super limitata che verrà costruita a mano nella manifattura di auto da corsa di Affalterbach. Oltre alla sua limitazione, la GT3 si fa notare al primo sguardo per le sue caratteristiche tecniche uniche e anche per differenti dettagli e accorgimenti specifici dell’equipaggiamento, che la rendono un pezzo da collezione molto ambito, dal design che sorprende e che mostra elementi in carbonio visibile di alta qualità. La nuova Mercedes-AMG GT3 Edition 55 vanta prestazioni ottimizzate del motore e, ciliegina sulla torta, viene fornita con una scatola Edition 55 – 1 OF 5, che contiene un esclusivo orologio IWC Schaffenhausen con inciso il numero di telaio dell’auto specifica.

La storia che accompagna AMG

“Il motorsport è ciò che ci guida”, queste sono state le parole del fondatore di AMG Hans Werner Aufrecht, pronunciate riferendosi anche all’ultima creatura nata dalla divisione sportiva del brand Mercedes. Parole che da ben 55 anni sono uno dei motivi che conduce il del marchio di auto sportive di Affalterbach a proseguire nella produzione.

Come tutti gli appassionati di corse sanno, in questi ultimi cinque decenni sono stati numerosi e leggendari i successi in pista della Casa, dalla sensazionale vittoria di classe della Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG alla 24 Ore di Spa del 1971 fino alla storica 1-2 della Mercedes-AMG GT3 nella corsa del 2022 della stessa gara. In omaggio alla sua ricca eredità sportiva, Mercedes-AMG ha deciso quindi di presentare proprio quest’anno la sua attuale vettura GT3 Customer Racing in un’Edizione 55 speciale e rigorosamente limitata.

La serie limitatissima della nuova Mercedes-AMG GT3 Edition 55

La quantità della Mercedes-AMG GT3 Edition 55 è stata limitata a solo cinque unità. Per garantire e documentare la produzione minima, è stata creata una specifica gamma (“GT3.190-55”) che definirà i telai delle cinque unità. Non è finita qui perché, oltre a questa caratteristica particolare, la serie speciale ha numerose specifiche aggiuntive rispetto all’auto su cui è basata. Tra l’altro, l’Edition 55 non è omologata FIA e può quindi fornire più potenza del motore: il V8 AMG ottimizzato da 6,3 litri eroga 650 CV, pari a circa 100 CV in più rispetto alla versione FIA. In modo appropriato, il sistema di scarico ad alte prestazioni Inconel viene fornito senza silenziatore, generando di conseguenza un sound ancora più caratteristico.

Ma non abbiamo ancora terminato con gli elementi di esclusività che caratterizzano l’auto, infatti possiamo dire che – per quanto riguarda il colore e il design della Mercedes-AMG GT3 Edition 55 – la Casa ha svelato un aspetto unico: la sua speciale finitura in grigio alpino Manufaktur con accenti rossi completa perfettamente la finitura opaca dei componenti aerodinamici in carbonio a vista – tra cui il diffusore anteriore, il diffusore posteriore, l’alettone posteriore con piastre terminali, i flicks, le lamelle, la griglia del radiatore e le minigonne laterali. Lo stemma Affalterbach è stato dipinto sulle porte dell’edizione speciale slick-shod. Accanto al logo AMG è stato aggiunto anche quello del 55° anniversario, che adorna anche l’alettone posteriore.

I dettagli della nuova GT3

Nel funzionale cockpit da corsa, la Mercedes-AMG GT3 Edition 55 mostra dettagli esclusivi. Il ricamo del sedile include il simbolo dell’anniversario, e le targhe con la scritta “EDITION 55 – 1 OF 5” si trovano sulla consolle centrale e sul sedile in carbonio. Per gli interni Mercedes ha scelto un colore antracite metallizzato opaco, con elementi in carbonio a vista di alta qualità, che si fondono in maniera molto armoniosa in tutto l’abitacolo, fino ai rivestimenti delle portiere e dalla console centrale al cruscotto. Un’altra caratteristica ottica che impreziosisce gli interni è data dalle cinture di sicurezza con accenti argentati, che donano un tocco di “elegante” sportività all’ambiente.

Come highlight tecnico, l’abitacolo della Mercedes-AMG GT3 Edition 55 include un’unità di visualizzazione dati (DDU) di ultima generazione. Il Bosch DDU 11 ha un display grafico ad alta risoluzione in grado di mostrare al conducente informazioni rilevanti come la velocità, il regime del motore, le temperature di esercizio, i tempi sul giro, l’indicazione di marcia e cambio e varie informazioni aggiuntive. Un dettaglio speciale e unico di questa vettura celebrativa è l’apparizione del logo del 55° anniversario all’avvio della Mercedes-AMG GT3 Edition 55.

Le dotazioni speciali

L’esclusiva AMG GT3 viene venduta con numerose dotazioni speciali, tra cui anche un telo copriauto realizzato su misura e appositamente progettato dalla Casa. Un altro aspetto esclusivo viene dal partner di cooperazione Mercedes-AMG IWC Schaffhausen: in esclusiva per il lancio dell’auto, il produttore svizzero di orologi di lusso ha creato una confezione in Edizione Limitata 55 che contiene un Pilot’s Watch Chronograph Edition “AMG” (Riferimento IW377903).

Il numero di telaio della corrispondente Mercedes-AMG GT3 Edition 55 è stato inciso sul retro della cassa dell’orologio in titanio. La scatola contiene anche un cinturino in tessuto nero. L’orologio di alta qualità verrà consegnato in una boutique IWC vicino alla residenza dell’acquirente, un regalo eccezionale per i cinque fortunatissimi (e facoltosi) possessori di questa nuova belva AMG.

Il prezzo della serie speciale Mercedes-AMG GT3 Edition 55

Mercedes-AMG amplia il suo portafoglio di serie speciali con questo nuovo e ultimissimo modello, proprio in occasione del 55 ° anniversario del brand. Accanto alla GT3, ci sono altre vetture Edition basate su vari modelli di produzione Mercedes-AMG. Il prezzo di vendita della Mercedes-AMG GT3 Edition 55 è di 625.000 euro (IVA esclusa), non di certo alla portata di tutti.

Christoph Sagemüller, capo di Mercedes-AMG Motorsport: “Con la Mercedes-AMG GT3 Edition 55, riconosciamo quest’anno i 55 anni di storia del nostro marchio. È un rispetto per i tanti momenti indimenticabili del motorsport che siamo stati in grado di raccogliere in oltre cinque decenni sui circuiti di questo mondo. Abbiamo rigorosamente limitato la produzione di questa edizione speciale: sono solo cinque unità, tutte dotate di caratteristiche speciali di alta qualità ed elementi aggiunti. Ciò rende la Mercedes-AMG GT3 EDITION 55 un pezzo da collezione che difficilmente può essere superato in termini di esclusività”.

Quest’anno la divisione AMG di Mercedes ha già introdotto diversi modelli Edition 55 per celebrare l’anniversario. I festeggiamenti sono iniziati con la G63 Edition 55 e, nei mesi scorsi, abbiamo visto le versioni Edition 55 di A35, CLA35, CLA45 e GLE (che abbiamo visto). L’ultima celebrazione dell’occasione è rappresentata dalla Mercedes-AMG One, l’hypercar con la tecnologia di Formula 1.