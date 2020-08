Mercedes-AMG Project One: la hypercar con motore da Formula 1

editato in: da

Continua senza sosta lo sviluppo di Mercedes-AMG Project One, la hypercar in edizione limitata con un motore da Formula 1 che nei piani della Casa della Stella sarà pronta per la consegna ai collezionisti che l’hanno già prenotata, per il 2021. L’attesa sta per finire: il Gruppo Daimler ha annunciato che diversi esemplari di pre-produzione sono oggetto dei test di velocità, sia in forma statica sui banchi di prova che in forma dinamica presso il centro tecnologico di Mercedes di Immendingen.

I responsabili del progetto della hypercar dell’azienda tedesca, per la prima volta, hanno autorizzato il test che riguarda il propulsore ibrido completamente elettrificato e altamente complesso della Mercedes-AMG Project One: un propulsore che vanta una potenza massima di oltre 735 kW che corrisponde a 1.000 cavalli.

Il lavoro di sviluppo va avanti da diversi anni e nulla è stato lasciato al caso, per ottenere la perfezione nel funzionamento in ogni condizione di marcia, anche ad andature estreme. In questa fase del progetto gli ingegneri si stanno concentrando soprattutto sull’aerodinamica attiva, mettendo a punto alcuni perfezionamenti che servono a migliorare ulteriormente la facilità di guida della vettura.

L’obiettivo di Mercedes che ha da poco svelato gli interni di lusso della nuova Classe S, è quello di raggiungere una nuova dimensione della dinamica di guida e delle prestazioni di un veicolo stradale. Un lavoro complesso che passa dall’adattamento di un’unità motrice di Formula 1 per una vettura che sarà omologata per la circolazione su strada.

La sfida di Mercedes è tutta lì: la Project One, oltre a fornire un’impressionante dinamica di guida, dovrà garantire anche prestazioni quotidiane perfette e una grande mobilità in modalità elettrica. Qualità riservate solo ai 275 ricchi collezionisti che hanno già prenotato la hypercar pagando la cifra da capogiro di 2.275 milioni di euro. Per le consegne dovranno aspettare il 2021, l’anno in cui le Mercedes-AMG Project One, realizzate in edizione limitata, saranno finalmente consegnate.

Il team di sviluppo, parallelamente ai test dinamici in corso sul veicolo, sta lavorando anche presso la sede di Affalterbach, testando la vettura sui banchi di prova e nel simulatore interno. Il prossimo passo del programma è quello di provare la hypercar sul circuito del Nurburgring, dove la Porsche Panamera ha appena fatto registrare una prestazione da record al suo debutto.