Mercedes-AMG, nuova F1 Edition: disponibile solo per un anno

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes-AMG La nuova Mercedes-AMG C 63 S E Performance, "l'inizio di un nuovo capitolo" per la Casa tedesca

Mercedes-AMG descrive la nuova C 63 F1 Edition come un vero e proprio gamechanger nei 55 anni di storia del brand: si chiama C 63 S E Performance e sarà disponibile, in versione berlina e station wagon, soltanto per 12 mesi a partire dall’inizio delle vendite. La nuova F1 Edition porta su strada le più avanzate tecnologie sviluppate nel motorsport, con un innovativo concept ibrido da 680 CV che anticipa il futuro dei modelli più potenti di Mercedes-AMG.

Nuova Mercedes-AMG: potenza ibrida

La nuova edizione limitata della Mercedes-AMG C 63 S E Performance sarà disponibile soltanto per un anno. Il classico motore V8 Mercedes-AMG è sostituito, come avvenuto per l’intera gamma Classe C, da un potente 4 cilindri ibrido capace di portare la vettura da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi.

Portando su strada il know-how acquisito in Formula 1, la nuova Mercedes-AMG C 63 S E Performance può contare su un pacchetto aerodinamico sviluppato in galleria del vento e su un sistema ibrido in grado di erogare 680 CV di potenza, offrendo un’alta efficienza in termini di consumi e una dinamica di guida senza pari. Il futuro elettrificato diventa con la nuova F1 Edition ancora più attraente, e inaugura una nuova visione fatta di potenza, razionalità e bellezza allo stato puro.

“Con la C 63 S E Performace apriamo un nuovo capitolo nella storia del brand”, ha affermato Philipp Schiemer, CEO di Mercedes-AMG. “Con il suo concept rivoluzionario, la C 63 porta un approccio completamente nuovo al segmento”, mantenendo gli eccezionali standard di performance di Mercedes-AMG ma “offrendo molto di più”.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes-AMG

C 63 Performance, muscoli e stile

Il carattere sportivo della nuova C 63 S E Performance è accentuato dall’esclusiva colorazione Alpine Gray di Manufaktur, spezzata da eleganti finiture rosse e dettagli in tinta che evidenziano le minigonne e il profilo dei cerchi in lega da 20’’ e che richiamano lo schema colori della medical car ufficiale della Formula 1 targata Mercedes-AMG. Sui fianchi della nuova F1 Edition spicca una speciale colorazione sfumata dal grigio al nero, su cui spicca il logo AMG in filigrana.

Muscoli e aerodinamicità sono sostenuti da uno splitter anteriore più grande e da uno spoiler sul cofano posteriore, che grazie agli esclusivi pacchetti AMG Night Package I e II possono dotarsi di ulteriori eleganti dettagli in nero lucido, ripresi dagli specchietti e dal profilo dei finestrini. Lo status della nuova C 63 S E Performance è esaltato e ulteriormente sottolineato dal tappo del serbatoio in argento cromato, su cui spicca il logo AMG.

La perfezione dei dettagli e l’assoluta eleganza della nuova AMG Performance sono evidenti anche nell’abitacolo, caratterizzato dal contrasto tra rosso e nero che segna le linee della vettura vista da fuori. I sedili sono finemente rivestiti in pelle nappa nera, con le impunture rosse a contrasto e gli stemmi AMG a impreziosire i poggiatesta, per un look assolutamente sportivo ma in linea con i più alti standard in termini di lusso ed esclusività.

La dotazione tecnologica include il sistema multimediale Mercedes MBUX, l’interfaccia di intelligenza artificiale realizzata dalla Casa tedesca che esordì nel 2018 con la Mercedes Classe A, la Baby Benz che incarna il concetto di Entry Luxury di Mercedes. Per proteggere una vettura così esclusiva, Mercedes-AMG fornirà assieme alla nuova C 63 S E Performance uno speciale telo copriauto per interni, traspirante e antistatico, con il logo della Formula 1. L’intento, nelle parole del CEO della Casa tedesca, è ancora lo stesso dopo 55 anni: usare la creatività per “creare qualcosa di speciale”.