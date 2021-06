Mercedes-Amg GT Coupé4 si rinnova: aggiornamento ad alte prestazioni

editato in: da

La Mercedes-Amg GT Coupé4 si rinnova: la quattro porte ad alte prestazioni della Casa della Stella debutta con il nuovo aggiornamento che prevede due motorizzazioni mild hybrid da 389 e 457 Cv ad alte prestazioni, nuovi contenuti estetici e tecnologie a bordo.

La nuova GT Coupé4, in pieno stile Mercedes-Amg, è stata sviluppata nel segno della sportività unità al comfort di guide e alle alte dotazioni tecnologiche. Il modello appena rinnovato dal brand tedesco, infatti, dispone dei sistemi di assistenza alla guida del Widescreen Cockpit: un maxi schermo in grado di raggruppare il cruscotto digitale, lo schermo centrale e l’interfaccia del sistema multimediale Mbux in un unico elemento.

La Casa di Stoccarda, per l’aggiornamento della GT Coupé4, ha introdotto il nuovo pacchetto Night Amg II che dispone di dettagli specifici per la griglia del radiatore e di loghi e scritte che riconducono alle versioni iper sportive presenti nel listino Mercedes. Tra le tante novità troviamo anche le pinze dei freni verniciate in rosso, esclusive dei modelli a sei cilindri, e i cerchi in lega da 20 pollici con design a dieci doppie razze.

I tecnici del brand tedesco che hanno lavorato al Mercedes-AMG Project One per realizzare una hypercar con motore da Formula 1, sulla GT Coupé4 hanno optato per le sospensioni pneumatiche Amg Ride Control+: basate sul sistema pneumatico multi-camera combinato con lo smorzamento adattivo regolabile elettronicamente, le sospensioni sono state completamente riconfigurate.

Sono due le versioni della Mercedes-Amg GT Coupé4 che debutteranno sul mercato italiano, entrambe dotate di motore 6 cilindri in linea da 3 litri mild hybrid. La prima versione è la GT 53 4Matic+ che presenta un motore termico in grado di erogare 435 Cv di potenza e 520 Nm di coppia: la sua velocità è di 285 km/h mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 4,5 secondi.

L’altra versione, invece, è la GT 43Matic+ con una potenza combinata di 389 Cv e 750 Nm di coppia: velocità di punta di 270 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. Su entrambe le versioni è presente il cambio automatico cambio automatico Amg Tct a 9 rapporti. Presentata dopo il lancio della nuova Mercedes CLS, l’esclusiva Coupé a quattro porte della Casa della Stella, la GT Coupé4 aggiornata verrà lanciata sul mercato italiano a partire dal mese di agosto 2021.