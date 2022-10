Mercato auto usate: la novità rivoluzionaria

Fonte: Carvago.com Auto usate: la piattaforma d'aste online di Carvago

Abbiamo già avuto modo di parlare di Carvago, piattaforma leader nella vendita di auto usate, in differenti occasioni. Si tratta di una realtà dinamica, che continua a rivoluzionare il mercato digitale delle auto usate. E oggi lo fa con una grande novità: apre proprio questa mattina la nuova piattaforma di aste online; convenienza, trasparenza e regole certe per la compravendita di usato a portata di click.

Il cliente potrà offrire gratuitamente il proprio veicolo all’asta virtuale comodamente da casa e dopo tre giorni ricevere informazioni sull’offerta più alta. Nessuna fretta per la decisione finale di accettare o rifiutare, è quello che ci assicurano in casa Carvago: l’offerta dei concessionari resta valida per 48 ore. Con il lancio delle aste, le concessionarie hanno accesso a un’ampia gamma di vetture di proprietari privati.

Mettere l’auto all’asta è un’opzione molto conveniente, perché consente di risparmiare molto tempo, ma anche di evitare inutili e, spesso, spiacevoli comunicazioni con vari potenziali acquirenti interessati. Vendere un’auto è un processo complesso, soprattutto se il proprietario vuole ottenere la migliore quotazione possibile per il suo veicolo. Per questo motivo Carvago.com, il più grande marketplace online d’Europa, ha lanciato in Italia questa innovativa piattaforma di aste online che sarà la possibilità a tutti i clienti di vendere la propria auto comodamente da casa e di scegliere il miglior affare tra le offerte degli acquirenti.

Per i commercianti di auto e per le concessionarie, la piattaforma apre la strada a una gamma molto varia di auto usate di venditori privati adatte alla rivendita. La piattaforma è attiva in Repubblica Ceca e seguiranno tutti i Paesi europei in cui già opera.

Carvago e l’esperienza online

Carvago.com opera sul mercato italiano da quasi un anno e, in questo periodo, ha semplificato l’esperienza di acquisto di auto usate a migliaia di clienti, che hanno potuto formalizzare la compravendita comodamente seduti a casa. Jakub Šulta, CEO di Carvago.com, spiega: “L’acquisto di auto usate ha per noi la stessa storia della vendita. Vogliamo innovare questa parte del business delle auto usate dalle fondamenta e offrire un servizio conveniente e trasparente. Il tutto su una piattaforma online, dove il cliente non è preoccupato di prendere la decisione sbagliata ad ogni passo sotto pressione. Abbiamo notato interessanti margini di miglioramento dell’esperienza del cliente. L’acquisto di veicoli oggi è un servizio confuso, senza regole e procedure chiare. Vogliamo essere noi a portare questo servizio a un livello superiore”.

Come funziona la nuova piattaforma di aste online

Tutto il processo di acquisto dell’auto avviene online, fino al momento in cui la vettura viene ispezionata fisicamente da un tecnico, che è inviato direttamente da Carvago in un luogo prestabilito, come la casa del venditore. Il tecnico redige un rapporto CarAudit sulle condizioni del mezzo e, se corrisponde alle informazioni che il venditore ha fornito prima dell’asta, resta solo l’ultimo passaggio: pagamento e trasporto del veicolo al vincitore dell’asta.

La piattaforma può essere usata da tutti, chiunque può vendere la propria auto, comodamente da casa, senza alcun impegno. Se il venditore non è soddisfatto del prezzo offerto o vuole provare un nuovo prodotto, può anche rifiutare l’offerta finale dell’asta. Fino a quando infatti l’offerta non viene accettata, il venditore non ha alcun obbligo. Carvago vuole digitalizzare il mercato delle auto usate e offrire ai clienti un servizio conveniente, trasparente e facile da usare.