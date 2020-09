Mercato auto usate, si conferma il trend positivo

editato in: da

In un 2020 condizionato dai disagi legati alla diffusione del Coronavirus che ha influenzato negativamente le vendite di automobili, il mercato dell’usato in Italia risulta molto positivo nel corso di agosto, facendo segnare un 4% in più rispetto allo stesso mese del 2019. L’effetto degli incentivi statali per l’acquisto di nuovi veicoli non ha frenato i passaggi di proprietà, cresciuti a un anno di distanza.

Il mercato delle automobili usate, anche ad agosto, ha superato quello del nuovo, con ben 198 vetture passate di proprietà ogni 100 nuove automobili vendute. Stando ai dati forniti da Aci, nonostante la ripresa favorita dagli incentivi statali entrai in vigore a partire dal primo di agosto, il trend dell’acquisto di nuove automobili risulta ancora negativo. Gli italiani strizzano l’occhio alle vetture ad alimentazione ibride e elettriche: si registra un +224% per i modelli a zero emissioni, +306% per le ibride a benzina e +103 per le ibride a gasolio.

Sul totale delle nuove auto vendute ad agosto, quasi il 2% della quota di mercato riguarda modelli elettrici, il 12% quelli ibridi a benzina e l’1,3% le vetture ibride a gasolio. Questa tipologia di automobili risulta in crescita sul fronte delle auto di seconda mano, anche se i numeri non incidono ancora in maniera significativa: in testa al mercato dell’usato ci sono i modelli diesel.

Risultati positivi anche per il settore delle due ruote che nel corso del mese di agosto ha consolidato i buoni numeri registrati già a giugno e a luglio, dopo la contrazione registrata a maggio. La variazione mensile positiva per i motocicli è del 38,8% sulle prime iscrizioni e del 19,9% sui passaggi di proprietà. In totale, nel periodo che va dal mese di gennaio a quello di agosto del 2020, sono state registrate contrazioni del 22,2% per le automobili, dell’8,8% per i motocicli e del 19,4% per tutti i veicoli.

A livello nazionale, continua ad essere in aumento tutto il parco circolante. Secondo i dati forniti da Aci le radiazioni di autovetture ad agosto hanno subito una leggera contrazione, pari allo 0,5% in meno rispetto allo stesso mese del 2019, portando il tasso mensile unitario a 0,88 e a 0,87 quello registrato nei primi otto mesi del 2020. In crescita dell’1,8%, invece, le radiazioni dei motocicli in Italia.