Mercato auto UE, Stellantis in vetta

Fornisce frutti immediati la nuova alleanza tra FCA e PSA. Il neonato Gruppo Stellantis, fondato il 16 gennaio 2021, ha infatti registrato a febbraio il primato d’immatricolazioni. Secondo la rilevazione di JATO Dynamics, Peugeot e Fiat, insieme agli altri brand del Gruppo, hanno dominato le vendite in Europa.

La pandemia da Coronavirus continua a perturbare il comparto automobilistico. Nel 2020 sono state mezzo milione le auto in meno immatricolate rispetto ai 12 mesi precedenti (-27,93%). La ripresa nel 2021 sta procedendo a rilento. Nei 27 Paesi che compongono l’Unione Europea si sono toccate 848.455 vetture vendute a febbraio. Si tratta del 20% in meno se confrontato al dato del 2020, quando, all’alba del dilagare del Covid-19, si toccarono 1,06 milioni d’immatricolazioni.

In questo scenario difficile, Peugeot 208 diventa la regina delle 10 auto più vendute. L’utilitaria francese completamente rinnovata nel 2019, a febbraio 2021, grazie alle 18.375 unità rilasciate, ha scalzato Toyota Yaris (ora quarta) in cima alla classifica. Alle sue spalle la sorella maggiore Peugeot 2008, arrivata a 17.120 immatricolazioni. Sul podio anche Volkswagen Golf. La graduatoria delle migliori 10 include altri modelli Stellantis: Fiat Panda (quinta), Citroen C3 (settima) e Opel Corsa (ottava).

Nel mese di febbraio 2021 non si è arrestata l’avanzata dell’elettrificazione, cresciuta, tra ibride plug-in ed elettriche, del 67% rispetto a 12 mesi fa. In questo ambito, solo Volvo XC40 PHEV (+323%) è riuscita a sopravanzare tra le ibride plug-in Peugeot 3008, seconda con un incremento del 120%. Nel settore delle full electric, Stellantis può invece fregiarsi del quarto posto di Peugeot e-208, spinta da un motore elettrico da 136 CV per un’autonomia a zero emissioni di 340 km.

Ragionando per categorie, invece, Fiat segna una doppietta tra le City Car: Panda leader con 15.400 unità, seguita da 500 con 11.036. Altro ‘uno due’ firmato Stellantis si verifica nel segmento Van: Fiat Ducato sbanca con 2.889 esemplari, davanti a Citroen Berlingo con 2.772.

La best seller Peugeot 208, dunque, si issa in prima posizione tra le Subcompact, mentre Peugeot 2008 diventa primatista tra i SUV. Infine Citroen C4 Spacetourer si piazza al secondo posto con 1.494 immatricolazioni, alle spalle di Volkswagen Touran, nel ramo MPV (Multi-purpose Vehicle).