Mercato auto in ripresa: quali sono l’ibrida e l’elettrica più vendute

Le auto più vendute a novembre, nessuna batte ancora Fiat Panda

Il settore auto sta iniziando a dare i primi segnali di ripresa, dopo una crisi senza precedenti, purtroppo causata dalla pandemia di Coronavirus, che ha bloccato l’intera economia.

Un periodo davvero duro, che pare oggi iniziare a migliorare. In questo scenario l’auto preferita dagli italiani continua ad essere lei. È ormai mesi, se non anni, che la troviamo sempre in vetta alle classifiche delle vetture più vendute nel Bel Paese, un’icona, e oggi ancora non scende dal podio. Di quale vettura stiamo parlando? Di Fiat Panda, non c’è alcun dubbio.

Continua a essere l’auto di maggiore successo, stavolta anche con la motorizzazione ibrida. I clienti oggi continuano a scegliere l’alimentazione a benzina piuttosto che diesel (che invece abbiamo visto essere il tipo di alimentazione preferito sul mercato delle auto usate) e le decisioni di acquisto ricadono sempre più sui SUV, crossover e fuoristrada, i mezzi a ruote alte.

Fiat Panda si conferma al primo posto sul mercato italiano auto, con 9.860 immatricolazioni a luglio, conquistano il podio anche nella classifica delle ibride, occupato fino a questo momento da Ford Puma. Secondo e terzo posto per altre due auto del Gruppo FCA, Lancia Ypsilon e 500X. Quarto posto per Jeep Renegade, quinto e sesto per Volkswagen Golf e T-Roc. Troviamo al settimo posto la Dacia Sandero, VW Polo all’ottavo e la top ten si chiude con Jeep Compass e Fiat 500, FCA dimostra il suo grandioso successo.

Tra SUV e crossover, modelli preferiti, la prima in classifica è la 500 X, seconda VW T-Roc e terza Jeep Renegade; nel settore dei fuoristrada invece abbiamo Range Rover Evoque, BMW X3 e X1 e Audi Q3. Dando uno sguardo anche al segmento delle auto elettriche, che al momento ha bisogno ancora di una grande spinta per espandersi a dovere, al primo posto tra le più vendute in Italia a zero emissioni troviamo la piccola Smart Fortwo, secondo gradino del podio invece per Renault Zoe e seguono ben tre modelli Gruppo PSA, ovvero le icone Opel Corsa, Peugeot 208 e il crossover 2008. Nonostante incentivi e Ecobonus che facilitano l’acquisto delle auto elettriche, il settore fatica ancora a crescere; i limiti sono rappresentati oggi dall’autonomia e dall’assenza di un’ottima rete di colonnine di ricarica in tutta Italia.