Mercato auto marzo 2023: i modelli più venduti

Secondo i dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a marzo 2023 il mercato italiano dell’auto totalizza 168.294 immatricolazioni (+40,8%) contro le 119.548 unità registrate a marzo 2022. Nel primo trimestre del 2023 i volumi complessivi si attestano a 427.019 unità, contro le 338.316 registrate a gennaio-marzo 2022, con una crescita del 26,2%.

“Il mercato auto italiano continua a crescere anche a marzo 2023, con un altro significativo rialzo a doppia cifra (+40,8%) – afferma Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA – in buona parte per via del confronto con la pesante flessione di marzo 2022 (-29,7%), che era stato impattato dall’ ‘effetto attesa’ per l’attuazione degli incentivi

previsti dal DL Energia dello scorso anno. In ogni caso, rispetto al 2022 – che rimane un anno particolare per via delle contingenze economiche che hanno colpito famiglie e imprese – il mercato si sta riprendendo. Bene la crescita delle immatricolazioni di auto elettriche (BEV) nel mese (+78,1%), che, tuttavia, necessitano di una spinta maggiore per avere una più ampia diffusione”.

Le immatricolazioni per alimentazione

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina vedono il mercato di marzo aumentare del 44,3%, con quota di mercato al 28,7%, mentre le diesel crescono del 36,1% rispetto allo stesso mese del 2022, con una quota del 20%.

Le auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 51,3% delle immatricolazioni del solo mese di marzo e risultano in crescita del 238,5%, mentre nel cumulato aumentano del 14,7%, con una quota del 18,8%.

Le auto elettriche hanno una quota del 4,8% a marzo e del 3,8% nei primi tre mesi del 2023. Le ibride plug-in crescono del 18,4% a marzo e del 10,8% nel trimestre e rappresentano il 4,3% delle immatricolazioni di marzo e il 4,4% del progressivo da inizio anno.

Infine, le autovetture a gas rappresentano il 7,8% dell’immatricolato di marzo, di cui il 7,7% è rappresentato da autovetture Gpl (+13,4%) e lo 0,1% da autovetture a metano (-86,7%), mentre nel cumulato rappresentano il 9,4% del mercato con il metano che cala dell’82,6% e il GPL che cresce del 27,8%.

Le auto più vendute di marzo 2023

Sono ben sette i modelli del Gruppo Stellantis nella top ten di marzo, con Fiat Panda sempre stabile in testa alla classifica (9.852 unità), seguita, al secondo posto, da Lancia Ypsilon (5.059) e, al quarto, da Opel Corsa (4.248). Al sesto posto troviamo Jeep Renegade (4.032), seguita, al settimo, da Citroen C3 (3.694), e, all’ottavo, da Peugeot 3008 (3.216). Infine, chiude la classifica, in decima posizione, Fiat 500X (3.114). Per finire, il mercato dell’usato totalizza 490.134 trasferimenti di proprietà al lordo delle minivolture a concessionari a marzo 2023, l’8,7% in più rispetto a marzo 2022. Nel primo trimestre del 2023, i trasferimenti di proprietà sono 1.295.605, in crescita del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2022

Tra le elettriche, Fiat 500 risulta, nel mese, il secondo modello più venduto, mentre Peugeot 208 occupa la settima posizione. Ancora in crescita a doppia cifra il mercato di DR Automobiles nel cumulato (+78,3%). A marzo 2023 rispetto a marzo 2022, invece, la crescita è addirittura a tripla cifra: +128,6%. Il costruttore molisano guadagna circa 1 punto percentuale di market share e sale al 2% nel mese, mentre nel trimestre detiene una quota di mercato dell’1,9% (era 1,3% nel primo trimestre 2022).

