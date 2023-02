Mercato auto in Europa a gennaio 2023: partenza in positivo

Fonte: 123rf

Secondo i dati diffusi da ACEA (Associazione europea dei costruttori di automobili), nel complesso dei Paesi dell’Unione europea allargata all’EFTA e al Regno Unito a gennaio le immatricolazioni di auto ammontano a 911.064 unità, il 10,7% in più rispetto a gennaio 2022.

“A seguito di una chiusura del 2022 a poco meno di 11,3 milioni di unità (-4,1%), il mercato auto europeo apre l’anno con il segno positivo (+10,7%), realizzando il sesto rialzo consecutivo – afferma Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA – La buona performance di gennaio, tuttavia, deriva in gran parte dal confronto con il record negativo in termini di volumi di gennaio 2022, e quindi resta ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia – la variazione negativa rispetto a gennaio 2019 è del 25,7%. Di fronte al recente voto con cui il Parlamento europeo ha confermato il target di riduzione delle emissioni di CO2 a -100% rispetto ai livelli del 2021 per le auto e i veicoli commerciali leggeri al 2035, siamo chiamati ad accelerare nel percorso di decarbonizzazione della mobilità. Oltre ad evidenziare la necessità di un rafforzamento e di una parziale rimodulazione delle misure nazionali, chiediamo lo stanziamento di un Fondo europeo specificamente dedicato a questa transizione, perché solo così si potrà dare un supporto concreto agli investimenti e alla riconversione produttiva delle imprese che si trovano a dover fronteggiare questa enorme sfida, nonché un’accelerazione e la fissazione di target certi per lo sviluppo della rete infrastrutturale, elemento imprescindibile per la riuscita della transizione energetica”.

Case automobilistiche: Volkswagen guida le vendite

A livello di gruppi auto Volkswagen si mantiene solidamente al primo posto con un buon +11,9%, mentre Stellantis segue in seconda posizione e sostanzialmente invariato (-0,2%). Al terzo posto si posiziona il gruppo Renault con un balzo in avanti del +24,0% che gli permette di superare Hyundai (+0,7%). Bene anche il gruppo Toyota, quinto con un +11,4%, così come Nissan (+21,3%), Mazda (+42,1%), Suzuki (+20,6%) e Jaguar Land Rover (+27,5%). In controtendenza e in calo sono invece BMW (-10,8%), Mercedes-Benz (-7,4%) e Ford (-2,0%).

Mercato auto gennaio 2023 in Spagna

La Spagna totalizza 64.147 immatricolazioni a gennaio 2023, il 51,4% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno (ma -26% rispetto a gennaio 2020). Nel dettaglio le autovetture a benzina rappresentano il 40,3% del mercato di gennaio (+59,4%). A seguire, le vetture ibride non ricaricabili rappresentano il 32,6% del mercato del mese (+59,3%). Le auto diesel sono il 13,1% del mercato di gennaio (+13,1%), seguite dalle ibride plug-in (6,4% la quota del mese e +28,2% sullo scorso anno), dalle elettriche (4,7% nel mese +72% rispetto a gennaio 2022) e dalle auto a gas (2,8% di quota di mercato).

Mercato auto gennaio 2023 in Francia

In Francia, a gennaio 2023, si registrano 111.939 nuove immatricolazioni, in crescita dell’8,8% rispetto a gennaio 2022. A gennaio 2023 calano ancora le autovetture le diesel e le mild-hybrid. Tutte le altre alimentazioni sono invece in aumento. Le elettriche hanno una quota di mercato nel mese del 13,1%, mentre 12 mesi fa avevano il 9,9%.

Mercato auto gennaio 2023 in Germania

Nel mercato tedesco sono state immatricolate a gennaio 179.247 unità, in flessione del 2,6% (ma -33% rispetto a gennaio 2019). Gli ordini domestici, a gennaio 2023, risultano nuovamente in calo, -37% su base annua. Le motorizzazioni alternative aprono il 2023 con una contrazione dei volumi: le auto ibride (-6,2%) rappresentano il 28,3%, di cui il 4,9% sono ibride plug-in (-53,2%), mentre le auto elettriche (BEV) registrano un calo del 13,2%, con una quota del 10,1%. Infine, le vetture a GPL (-32,7%) rappresentano lo 0,6% del mercato e le auto a gas naturale (-47,8%) lo 0,1%.

Mercato auto gennaio 2023 in Inghilterra

Il mercato inglese, infine, a gennaio totalizza 131.994 nuove autovetture immatricolate, con una crescita del 14,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, registrando così il sesto rialzo consecutivo. Le vendite di veicoli elettrici mantengono un trend positivo: +19,8% e una quota di mercato del 13,1% nel mese di gennaio. Le ibride plug-in (PHEV) restano sostanzialmente stabili (+0,7%), ma detengono una quota del 6,9%, inferiore del 7,9% rispetto a gennaio 2022. Non si ferma il calo delle vetture diesel (-12,1% nel mese, con una quota che scende al 4%), mentre le auto a benzina fanno registrare il 14,6% in più di volumi rispetto a gennaio 2022, attestandosi alla stessa quota di mercato, del 44,7%.

Mercato auto gennaio 2023 in Italia

In Italia, i volumi totalizzati a gennaio 2023 si attestano a 128.437 (+19%). Numeri e dati del mercato auto in Italia.