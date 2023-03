Mercato auto febbraio 2023: prosegue la ripresa

Secondo i dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a febbraio 2023 il mercato italiano dell’auto totalizza 130.365 immatricolazioni (+17,5%) contro le 110.915 unità registrate a febbraio 2022.



Il mercato auto di febbraio per alimentazione

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina vedono il mercato di febbraio aumentare del 16,7%, con quota di mercato al 26,3%, mentre le diesel crescono dell’1,8% rispetto allo stesso mese del 2022, con una quota del 19%. .

Le auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 54,7% delle immatricolazioni del solo mese di febbraio, in crescita del 24,2%; nel cumulato aumentano del 21,2% con una quota del 54,5%. Le autovetture elettrificate rappresentano il 44,4% del mercato di febbraio e il 44,2% del cumulato, in aumento del 23,8% nel mese e del 21,5% nel bimestre.

Tra queste, le ibride non ricaricabili aumentano del 24,3% nel mese e raggiungono una quota del 36,5%; nel cumulato crescono del 23,9%, con una quota del 36,6%. Le auto elettriche hanno una quota del 3,7% nel mese e del 3,1% nei primi due mesi e aumentano i volumi del 54% a febbraio e del 19,1% nel cumulato.

Infine, le autovetture a gas rappresentano il 10,2% dell’immatricolato di febbraio, di cui il 10% è rappresentato da autovetture Gpl (+42%) e lo 0,2% da autovetture a metano (-81,8%), mentre nel cumulato rappresentano il 10,3% del mercato, con il metano che cala dell’80,7% e il GPL che cresce del 35,1%.

Crescita a doppia cifra per DR Automobiles

Nel mese, Fiat Panda, Fiat 500 e Lancia Ypsilon ibride occupano rispettivamente la prima, la terza e la quarta posizione tra le autovetture mild/full hybrid. Tra le PHEV, attualmente Jeep Compass è il modello più venduto e Jeep Renegade è al terzo posto. Entra nella top ten delle plug-in di febbraio anche Alfa Romeo Tonale, al settimo posto. Tra le elettriche, Fiat 500 risulta, nel mese, il secondo modello più venduto, mentre Peugeot 208 occupa la settima posizione.

Ancora in crescita a doppia cifra il mercato di DR Automobiles, sia a febbraio (+94,1%) che nel cumulato (+53,4%). Rispetto a febbraio 2022, il costruttore molisano guadagna 1 punto percentuale di quota nel secondo mese del 2023 e sale a 2,4%, mentre nel bimestre detiene una quota di mercato dell’1,8% (era 1,4% nel primo bimestre 2022). Tra i marchi di origine cinese da segnalare Lynk & Co (422 auto, +191%) e MG (1.028 auto, +137,4%).

Utilitarie e SUV le auto preferite

In riferimento al mercato per segmenti, nel mese di febbraio le autovetture utilitarie rappresentano il 31,1% del mercato, in aumento dell’1,8%. Il modello più venduto rimane Fiat Panda, seguito da Fiat 500.

I SUV hanno una quota di mercato pari al 55,4%, in aumento del 27,6%. Nel dettaglio, i SUV piccoli rappresentano il 25% del mercato del mese (+13,4% rispetto a febbraio 2022), i SUV compatti il 22,9% (+36,9%) e i SUV medi il 6,3%, (+69%), mentre le vendite di SUV grandi sono l’1,2% del totale (+27%). Il 24,8% dei SUV venduti è di un brand del Gruppo Stellantis.

Analisi dei canali di vendita

Per quanto riguarda i canali di vendita è il noleggio a sostenere la domanda, a dimostrazione dell’efficacia dell’ampliamento della platea dei beneficiari degli incentivi proprio alle persone giuridiche. I privati, infatti, crescono del 2,9%, ma il noleggio a lungo termine vola a +54,8% e quello a breve a +147,7%. Bene anche le società, con un +32,7%. Le auto immatricolazioni, invece, scendono del 6,4%.

