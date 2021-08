McLaren 765LT Spider, la supercar ‘estrema’

editato in: da

Arriva la McLaren 756LT Spider: la supercar convertibile più potente di sempre mai realizzata dalla Casa di Woking, con prestazioni estreme garantite dal motore V8 biturbo da 4,0 litri e una potenza di 765 CV. Realizzata in serie limitata, la vettura è disponibile solo su ordinazione: si tratta di un esclusivo modello da collezione che verrà prodotto in soli 765 esemplari, lo stesso numero della coupé già esaurita.

Il bolide convertibile firmato McLaren che ha da poco svelato Artura, la nuova supercar ibrida ad alte prestazioni, offre una dimensione inedita: la versione “Longtail” che esalta ancora di più il coinvolgimento alla guida del conducente. La Spider è dotata di un tetto rigido retrattile in fibra di carbonio monoblocco che si azione in maniera elettronica e si apre e chiude in appena 11 secondi fino alla velocità di 50 km/h. Tra le caratteristiche che la rendono unica nel suo genere, c’è anche il lunotto elettrico con il tetto chiuso che consente di godere appieno dell’impianto di scarico, realizzato in titanio a quattro uscite.

La nuova creatura della Casa automobilistica di Woking presenta un motore McLaren V8 biturbo da 4,0 litri, capace di erogare una potenza massima di 765 Cv e 800 Nm di coppia. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 2,8 secondi netti, mentre per passare da 0 a 200 km/h occorrono appena 7,2 secondi. La velocità di punta raggiungibile è di 330 km/h.

Per realizzare la McLaren 765LT Spider sono stati utilizzati materiali leggeri e tecnologie avanzate sia per la fibra di carbonio che per i componenti della carrozzeria. Come ogni LT, la nuova Spider è progettata per eccellere in pista, tuttavia le forti sensazioni offerte con la possibilità di guidare a cielo aperto la rende anche un’auto ancora più coinvolgente e avvincente da guidare su strada.

Se la 765LT Coupé aveva stabilito nuovi parametri di riferimento nel massimizzare la connessione del guidatore con l’auto, la Spider segue la stessa strada intraprese, aggiungendo il fattore di coinvolgimento della guida a cielo all’aperto per dare accesso diretto al suono scintillante dello scarico in titanio. Il prezzo della McLaren convertibile 765LT Spider è di 378.500 euro per il mercato italiano: la disponibilità è limitata a soli 765 esemplari a livello globale.