Mazzanti presenta Evantra Pura, l’esclusiva supercar ‘su misura’

Mazzanti presenta la sua nuova esclusiva Evantra Pura, in occasione della XIII Florence Biennale Art&Design a Firenze. L’auto realizzata “su misura” in un numero limitato di solo 5 esemplari (prodotti ogni anno), ognuno dei quali viene realizzato alla fine di un meticoloso processo di sviluppo e personalizzazione dedicati. Questo enfatizza ancor di più l’unicità di Evantra.

L’auto si basa su una filosofia concentrata sul piacere di guida. Leggerezza, potenza ed equilibrio sono fattori in genere difficili da amalgamare, ma in questa hypercar si fondono in modo naturale. Il peso della vettura, di soli 1.300 kg, è centralizzato al massimo e i suoi 751 cavalli di strepitosa potenza regalano le sensazioni di una vettura da corsa, attraverso un handling ed una reattività impressionanti, ma che nella guida di tutti i giorni trasmettono una sorprendente comodità.

La vettura è disegnata, ideata, prodotta e assemblata in Toscana, un vero e proprio capolavoro artistico. Nella tradizione etrusca, Evantra era la dea dell’immortalità, un simbolo di eternità che sposa al meglio l’idea della supercar. Le idee di Luca Mazzanti hanno permesso di creare un nuovo concetto di supercar, che diventa infatti un’auto lontana dalle comuni logiche di mercato, ma dotata di un’anima pura.

Creata per attirare gli amanti delle hypercar e del lusso, sono pochissimi ‘gli eletti’, coloro che con Elantra possono avere la loro auto praticamente cucita su misura, come fosse un prezioso e unico gioiello. Il design estremamente dinamico ed equilibrato, è frutto della creatività di Luca Mazzanti, che ha ideato uno stile in controtendenza con quello tradizionale delle supercar a motore centrale, che generalmente presenta un frontale molto corto con un passo ed un posteriore slanciati.

Una scelta che sottolinea ulteriormente il carattere e la forte personalità dell’auto, con un design che accosta in maniera molto armoniosa concetti finora ritenuti lontani tra loro. Ogni esemplare viene realizzato completamente a mano, la cura dei particolari e la qualità in questo modo arrivano al loro massimo, ogni componente è il risultato di un processo molto attento e dedicato.

Gli interni, sempre realizzati su misura per il cliente, sono il prodotto di aziende leader nel settore della moda di lusso, con pellami speciali totalmente naturali, incredibilmente morbidi al tatto. La consolle centrale sportiva, è dotata di cruscotto con acquisizione dati e Headunit disponibile anche con controllo touch e sistema infotainment dotato di connettività Bluetooth di ultima generazione.

La posizione di guida viene allestita e realizzata secondo le misure del cliente, una pratica comune solo per le più prestigiose auto da corsa, ma che Mazzanti Auto dedica agli acquirenti, vendendo auto che vengono trattate come i più pregiati abiti di alta sartoria. Evantra monta un V8 in alluminio di 7L aspirato che eroga una potenza di 751 cavalli e una coppia massima di 860 Nm.