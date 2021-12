Mazda3, versione rinnovata per il 2022: sportiva e ultra connessa

Mazda ha tolto i veli dalla versione 2022 della sua segmento C, la Mazda3, disponibile sia in versione hatchback, cioè a 5 porte, che berlina a 4. L’estetica e la tecnologia sono i due aspetti che la Casa giapponese porta sul piatto, con l’obiettivo di rendere al passo coi tempi un’auto capace di mantenere sempre un proprio carattere distintivo.

La prima novità che balza all’occhio riguarda il design della Mazda3 2022, che si aggiorna con nuovi tratti stilistici (dicesi design “Kodo”) che caratterizzano i gruppi ottici posteriori e gli indicatori di direzione, a cui si aggiunge la nuova tinta Platinum Quartz.

La versione 5 porte si presenta inoltre in una nuova edizione speciale “Homura” (fuoco e fiamma in giapponese) che, come si intuisce, è dedicata ai clienti che ricercano una personalizzazione che va ad esaltare al meglio la sportività attraverso una serie di dettagli peculiari, interni ed esterni, che le conferiscono un carattere più sportiveggiante. Qualche esempio? I cerchi in lega da 18″ in nero lucido, in tinta con le finiture esterne, o i sedili in tessuto nero con cuciture rosse a contrasto, parlando invece di interni.

Relativamente all’altro aspetto innovativo cui accennavamo, la tecnologia di bordo di Mazda3, le novità stanno tutte nel nuovo sistema di infotainment. I miglioramenti più tangibili riguardano la connettività, grazie alla dotazione di funzionalità remote come in car Wi-Fi/connected Services, che permettono all’utente di interagire con varie funzioni dell’auto tramite smartphone, grazie all’app MyMazda.

Le informazioni sullo stato della vettura, sulla sua posizione, oltre alla trasmissione della destinazione scelta tramite smartphone al sistema di navigazione integrato, e il sistema di controllo della chiusura delle portiere, sono alcune delle nuove funzionalità disponibili sulla Mazda3 2022, auto di cui potete trovare qui ulteriori informazioni relative al listino.

Due parole conclusive su prezzi e motorizzazioni. Tre i livelli di potenza (122, 150 e 186 cavalli), due le tipologie di carrozzeria (4 o 5 porte) e altrettante le motorizzazioni (ibride e Skyactiv, di cui abbiamo già parlato) per nuova Mazda3 2022. La hatchback 5 porte parte dai 24.850 euro (26.000 euro la versione Homura; 27.550 la berlina) della versione e-Skyactiv G Evolve (122 CV), e tocca i 35.450 euro del modello e-Skyactive X AWD Exclusive (186 CV). Disponibile anche la versione Homura con motore e-Skyactive X da 186 CV a 29.200 euro, medesima motorizzazione presente sulla berlina a un prezzo chiavi in mano di 34.250 euro.