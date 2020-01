Mazda2, la versione ibrida: i prezzi in Italia

editato in: da

Mazda2: la piccola da città moderna

Mazda2 svela la sua nuova generazione proponendo differenti novità, sia dal punto di vista della meccanica, con nuovi motori, telaio ed equipaggiamenti, che per altri elementi innovativi.

Una vettura che, secondo la Casa giapponese, mira a ridefinire le qualità del segmento B e trasmette il piacere della guida senza fatica. La nuova Mazda2 sprigiona 90 cavalli di potenza, il motore è abbinato a cambio manuale a sei rapporti. L’auto potrebbe essere definita tranquillamente una premium, visto che porta nuove tecnologie, qualità dinamiche e soluzioni tipiche di modelli di livello superiore all’interno del segmento B.

La nuova Mazda2 mostra una gran classe sia negli interni che negli esterni, percepibile dal comfort dei sedili e dalla qualità dell’abitacolo. Il motore 1.5 M-Hybrid da 90 cavalli ribadisce come i 4 cilindri e la cilindrata 1.5 permettano un rapporto equilibrato tra consumi, qualità di guida e prestazioni. L’auto si guida con molta naturalezza, l’erogazione della coppia e il rapporto corretto del cambio a sei marce non obbligano a tenere su di giri il motore.

Il nuovo sistema mild-hybrid aumenta la fluidità alla guida e riduce le emissioni e l’apporto di benzina. Il nuovo sistema ibrido combina la tecnologia di frenata rigenerativa i-Eloop con un generatore, una sorta di motorino di avviamento, azionato a cinghia e un super condensatore che prende il posto della batteria al litio. Questo generatore migliora le qualità di guida permettendo di fornire assistenza alla trazione e di aiutare il motore a riavviarsi più rapidamente.

L’unità Skyactiv G a iniezione diretta di benzina è in grado di erogare la potenza di 90 cavalli e una coppia massima di 148 Nm, permettendo uno 0-100 in 9.8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 183 km/h. Per quanto riguarda l’estetica della vettura, molto apprezzati i nuovi scudi paraurti, il rinnovamento della calandra, i nuovi gruppi ottici e i cerchi da 16’’. La nuova Mazda2 ha forme scolpite e un aspetto di alta qualità e lussuoso. Anche per quanto riguarda gli interni i livelli di comfort sono elevati.

L’auto viene venduta ad un prezzo di listino che parte da 17.800 euro per il livello Evolve, arriva a 19.900 euro con la versione Exceed e a 22.500 euro per la Exclusive. Sul mercato italiano arriverà anche una versione della Evolve depotenziata a 75 cavalli, venduta allo stesso prezzo.