Mazda, nuovi motori benzina che funzionano come i diesel

CX-30: il nuovo crossover compatto di Mazda

Mazda ha presentato la nuova generazione di motori benzina Skyactiv-X, il primo motore di serie al mondo con accensione per compressione controllato da candela, che si propone di cambiare le regole nel campo della tecnologia motoristica.

Sin dagli anni ’20 del XIX secolo, ingegneri e tecnici di tutto il mondo hanno cercato di realizzare un motore a benzina ma che funzionasse come un diesel per coniugare i vantaggi dell’una e dell’altra tecnologia, senza però riuscirci. Per decenni quest’idea tecnologica è rimasta nel limbo delle grandi rivoluzioni mai realizzate sino ai giorni nostri, in cui, con l’avvento di limiti di emissioni e consumi sempre più stringenti, la necessità di una evoluzione dei motori termici è diventata sempre più pressante e necessaria.

Gli ingegneri di Mazda hanno approcciato l’idea di un motore che avesse la brillantezza di un benzina e i consumi di un diesel.

Dotato della esclusiva tecnologia SPCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition) di Mazda, il motore Syactiv X quattro cilindri 2.0 litri è il primo motore benzina prodotto in serie a combinare l’accensione per scintilla di un motore a benzina con l’accensione per compressione di un diesel, a superare, quindi, i limiti intrinseci dell’architettura dei motori a benzina e diesel, coniugandone solo i vantaggi oltre ad aggiungervi i pregi della elettrificazione Mazda M Hybrid.

Disponibile sulla Mazda3 e sulla CX-30, il motore Skyactiv-X, insieme all’unità benzina Skyactiv-G 2.0L #Mazda M Hybrid 122 CV e al diesel Skyactiv-D 1.8L 116 CV, completa il tridente nella gamma dei motori Mazda, un’offerta destinata a soddisfare le richieste di ogni tipologia di cliente: dal commuter urbano a chi percorre lunghe distanze, passando per l’entusiasta della tecnologia motoristica ma che apprezza rilevanti prestazioni con consumi ed emissioni molto ridotti.

Le prime Mazda3 equipaggiate con il motore Skyactiv-X sono disponibili in concessionaria a partire da fine settembre, mentre le prime unità CX-30 dotate di questa straordinaria tecnologia arriveranno nella seconda metà di ottobre.