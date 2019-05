Mazda MX-5, il sistema di elettrificazione esclusivo che abbatte i consumi

editato in: da

La Mazda MX-5 adotta il nuovo sistema i-Eloop anche per il motore da 1.5 litri che eroga una potenza di 132 Cv.

Grazie alla nuova tecnologia intelligente associata al dispositivo i-stop i consumi e le emissioni si riducono e nel frattempo invece aumenta la coppia effettiva che viene trasmessa alle ruote. I-Eloop è un sistema di elettrificazione leggera esclusivo della Casa Mazda, che grazie ad un super condensatore permette di raccogliere energia che viene recuperata durante la frenata e con essa di alimentare i sistemi elettrici di bordo. Il motore elettrico in questo modo non deve produrre elettricità con l’alternatore e quindi può dare tutta la potenza alle ruote, riducendo i consumi e aumentando il piacere di guida.

In soli 10 secondi al massimo il super condensatore si ricarica completamente, oltretutto si tratta di un elemento molto leggero, distintivo della Mazda MX-5, che dà la possibilità di non andare a interferire con un progetto che mette in evidenza la perfetta distribuzione dei pesi, da sempre una caratteristica unica. I-Eloop, come abbiamo accennato, viene accoppiato al dispositivo i-stop, per riuscire a migliorare anche il consumo di carburante. I-stop infatti è molto più rapido rispetto ad altri sistemi di arresto e avviamento standard, uno speciale brevetto velocizza il funzionamento e riduce le vibrazioni, l’uso del sistema in questo modo è praticamente inavvertibile.

L’i-Eloop aumenta l’efficacia di i-stop, con la sua riserva di energia permette di prolungare le fasi di spegnimento, quindi a consumo zero, rispetto a quello che succede con un sistema tradizionale. Questi due dispositivi finora erano disponibili solo sulla Mazda MX-5 con motore 2.0 litri. Oggi sono stati montati anche sulla versione 1.5 litri che già aveva ottime doti di economia. Con queste modifiche migliora l’efficienza nei consumi di ben il 10% sul ciclo urbano, le emissioni di CO2 nel ciclo combinato si riducono, il tutto con minimi aggravi di peso e con un piacere di guida aumentato.

La Mazda MX-5 è disponibile sul mercato in due allestimenti differenti, Exceed e Sport. Il prezzo di listino è compreso tra 28.550 € e 32.000 € per la versione soft top, la versione hard top RF invece prevede un sovrapprezzo di 2.500 €. L’auto entra a muso duro nella stagione delle sportive a cielo aperto grazie agli ulteriori elementi tecnologici e ha tutte le carte in regola per essere una delle grandi protagoniste del mercato, come sempre.