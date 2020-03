Mazda MX-30, la Casa presenta la gamma e i prezzi

editato in: da

Mazda presenta in Italia la gamma completa della Mazda MX-30, la prima auto 100% elettrica della Casa di Hiroshima, e aggiunge tre nuovi allestimenti che completano l’offerta dopo l’introduzione della prima versione esclusiva Launch Edition.

Tutte le nuove versioni offrono la massima sicurezza, i più moderni sistemi di assistenza alla guida i-Activsense, tra cui il nuovo Turn-Across Traffic, l’Emergency Lane Keeping con Road Assist e Blind Spot Assist per il mantenimento della carreggiata, il Cruise Control Adattivo con controllo della distanza di sicurezza, i fari anteriori Full LED con controllo automatico degli abbaglianti, il sistema di monitoraggio posteriore e il riconoscimento della stanchezza del guidatore. Troviamo, inoltre, di serie, un cavo per la ricarica da casa e uno per la ricarica alle colonnine.

L’allestimento Executive presenta cerchi in lega da 18”, climatizzatore automatico bi-zona, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, videocamera posteriore, sistema di infotainment con display a colori da 8,8” completo di HMI Commander, l’integrazione per Apple Carplay e Android Auto, navigatore satellitare e impianto audio Mazda Harmonic Acoustic con Radio Digitale DAB e otto altoparlanti.

La versione Exceed invece è ancora più completa, offre cerchi in lega da 18” cromati, gruppi ottici a matrice LED con lavafari, vetri posteriori scuri, montante centrale e tetto in nero lucido, “cornice superiore” satinata e retrovisori esterni fotocromatici, riscaldabili e ripiegabili elettricamente. Anche gli interni sono molto ricchi, con il sedile di guida regolabile elettricamente e i rivestimenti in similpelle Modern Confidence o Vintage Black/Brown, le finiture in sughero, il parabrezza con sbrinatore, il retrovisore fotocromatico frameless, la smart key, il volante e i sedili riscaldabili.

La versione top di gamma è denominata Exclusive e si riconosce per il suo tetto apribile elettricamente, l’impianto audio Bose da 12 altoparlanti e amplificatore digitale e ulteriori sistemi di assistenza alla guida. I prezzi di listino della Mazda MX-30 partono da 34.900 euro della versione Executive fino a 39.350 euro della versione Exclusive. Allo stesso prezzo della Executive è disponibile anche l’esclusiva MX-30 Launch Edition ordinabile solo fino al 30 aprile, con una dotazione ancor più generosa.

Gli interni della Launch Edition sono disponibili in due versioni: il rivestimento in tessuto Modern Confidence con inserti in similpelle e l’elegante Industrial Vintage, in misto similpelle e tessuto con base in denim nero. Entrambi con finiture cromate per parte di comandi e rivestimenti per braccioli e plancia centrale con cuciture a vista. La nuova Mazda MX-30 Launch Edition è dotata di serie anche della wallbox intelligente da 7,4 kW con gestione dinamica del carico per la ricarica casalinga completa di cavo di ricarica da 6 m, che permette di ricaricare la batteria della MX-30 fino all’80% in sole 4,5 ore.