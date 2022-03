Mazda lancia una novità assoluta per il segmento dei SUV

Mazda CX-60, presentata proprio poche ore fa, ha introdotto sul mercato europeo dei SUV la prima tecnologia full hybrid plug-in del brand e l’inedita piattaforma che l’azienda ha progettato per la disposizione longitudinale della meccanica, con motore anteriore e trazione posteriore.

L’auto rappresenta il modello più importante tra quelli introdotti dalla Casa negli ultimi dieci anni; un’ammiraglia di nuova generazione, che rappresenta tutti i dettagli che fanno parte del DNA del marchio, tutto ciò che Mazda ha appreso e acquisito negli ultimi 100 anni. Gli elementi distintivi che caratterizzano l’auto sono il design interno e esterno dall’aspetto eccezionale e unico, la maestria artigianale giapponese che contraddistingue il team, le innovazioni tecnologiche più recenti incentrate sull’uomo e, non per ultimo, il powertrain, che ha guadagnato una posizione leader nel mondo.

Lo stile di Mazda CX-60

L’auto è bella e dinamica, trasmette l’intelligenza e l’eleganza delle ultime evoluzioni del design Kodo – il concetto giapponese di Ma, la tranquilla e solenne bellezza dello spazio vuoto (già visto per altre vetture del marchio) – che ritroviamo mixato perfettamente con la robustezza dell’architettura da SUV con motore anteriore e trazione posteriore. Gli interni di qualità premium oggi mostrano un’eleganza senza precedenti, i materiali usati sono molto pregiati e creano aspetti diversi: ci riferiamo ad esempio alla pelle nappa, al legno d’acero e ai tessuti giapponesi lavorati in modo unico. Non mancano anche i dettagli cromati, e Musubu, l’arte della rilegatura, la vera spirazione per una cucitura del cruscotto molto particolare.

L’aspetto tecnologico del SUV

La Casa ha affinato tutte le tecnologie dell’auto incentrate sull’uomo, l’intento è perfezionare l’esperienza di guida Jinba Ittai, ma anche soddisfare le esigenze individuali del conducente. Il Sistema di Personalizzazione per il Conducente Mazda è in grado di riconoscere l’occupante del sedile di guida e di regolare automaticamente volante, sedile, display, specchietti.

Il nuovo propulsore ibrido

Mazda lancia la nuova CX-60 PHEV, modello che guida l’introduzione di nuovi modelli ibridi plug-in in Europa, dotati di un powertrain che associa il motore Skyactiv-G 2.5 quattro cilindri benzina a iniezione diretta, con un grande motore elettrico da 100 kW e una batteria ad alta capacità da 355V e 17,8 kWh. La potenza totale sprigionata è pari a di 327 CV/241 kW e la coppia a 500 Nm: è davvero l’auto da strada più potente che Mazda abbia mai realizzato. Il SUV scatta da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi e offre un’autonomia di 63 km in solo elettrico.

La nuova Mazda CX-60 si basa sull’architettura multi-soluzione Skyactiv del marchio, progettata per essere compatibile con la disposizione longitudinale della meccanica del SUV con motore anteriore e trazione posteriore e che presenta numerosi miglioramenti rispetto al passato, per un comportamento su strada migliore.

La batteria ad alta tensione dell’auto è stata posizionata tra gli assali anteriore e posteriore, il più in basso possibile nella scocca, in modo da conferire alla nuova Mazda CX-60 PHEV un baricentro particolarmente basso. Caratteristica che, combinata al sistema di trazione integrale permanente dona all’auto una maggiore manovrabilità, all’altezza delle migliori vetture del segmento premium.

Il lancio

È iniziata proprio ieri 8 marzo 2022 la vendita della nuova Mazda in tutte le concessionarie italiane con un’offerta speciale, la “Premiere Choice”, dedicata ai primi clienti che la sceglieranno fino al 31 agosto. Le consegne inizieranno a partire dal mese di settembre.