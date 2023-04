Mazda estende la garanzia su tutta la gamma

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Dalle vendite di aprile 2023 sarà disponibile una nuova garanzia del costruttore per l’intera gamma Mazda, che offre una copertura totale contro qualsiasi difetto di materiale e di fabbricazione. Una novità che dimostra l’impegno della Casa e il continuo percorso del brand nel migliorare la qualità costruttiva delle sue auto, offrendo una garanzia che sfida il tempo e le elevate percorrenze.

Tutta la gamma avrà quindi 6 anni o 150.000 chilometri totali di garanzia, a seconda dell’evento che si verifica per primo, per le auto che verranno vendute a partire dal 1° aprile 2023, con l’obiettivo di migliorare sempre di più l’esperienza dei clienti con i propri prodotti e servizi.

La qualità per Mazda

Per la Casa, qualità è sinonimo di sicurezza e affidabilità nel tempo, grazie alla sua progettazione umanocentrica, alle soluzioni tecnologiche, ai materiali scelti con cura e alla maestria artigianale dei suoi Takumi.

La grande novità prevista oggi da Mazda, che estende la garanzia a 6 anni o 150.000 km, rispetto alla precedente di 3 anni o 100.000 km, conferma ancora una volta l’applicazione del processo di miglioramento continuo del marchio – che deriva dalla filosofia giapponese Kaizen – anche nell’assicurare la qualità delle sue vetture.

La garanzia che verrà offerta da Mazda prevede infatti una totale copertura su qualsiasi tipologia di difetto di materiale e di fabbricazione. Quindi il Costruttore si assume l’onere del costo della riparazione o della sostituzione dei componenti interessati, saranno escluse soltanto le parti soggette a usura. Si tratta di una nuova formula di garanzia comunque gratuita e, in caso di rivendita del veicolo entro 6 anni o 150.000 chilometri percorsi dalla data di prima immatricolazione, si applicherà al nuovo proprietario (che compra la vettura usata) per il periodo di garanzia o il chilometraggio restanti.

La garanzia sui veicoli elettrici e ibridi

Per i veicoli di Mazda con motorizzazione elettrica a batteria (BEV) e ibridi plug-in (PHEV), Mazda ha invece deciso di fornire anche una garanzia di 8 anni o 160.000 km, a seconda dell’evento che si verifica per primo, sulla batteria ad alta tensione. E non è ancora tutto, perché la garanzia Mazda sul veicolo è come sempre integrata da una garanzia anti perforazione di 12 anni e da una garanzia di 3 anni su vernice e corrosione superficiale.

Con questa grande novità offerta a tutti i clienti da parte di Mazda, la Casa ha deciso di sfidare il tempo e di dimostrare ancora una volta la maestria artigianale giapponese con cui realizza i propri prodotti, sinonimo non solo di un’eccezionale esperienza di guida, ma anche di una straordinaria qualità delle sue auto, realizzate per durare.

Le novità di Mazda

Mazda è sempre al passo coi tempi, a gennaio abbiamo parlato di alcune novità riguardanti la Casa automobilistica. La prima è legata al motore rotativo di nuova concezione, che è pronto a tornare dopo 10 anni di assenza. Nuova veste per la propulsione moderna, che non verrà installata su una nuova coupé sportiva – come accadde in passato – ma sulla MX-30 (prima vettura a zero emissioni del brand), insieme al motore elettrico.

Una ventata di novità è arrivata anche con l’innovativo SUV Mazda CX-5, il veicolo che ha fissato nuovi standard di riferimento cambiando la percezione dei compatti di questo settore. Il modello 2023, infatti, porta con sé importanti ammodernamenti dal punto di vista tecnico, che hanno fatto esaltare ancora di più la gamma della Casa giapponese.