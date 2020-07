Mazda al via gli Ecobonus con sconti su tutta la gamma

editato in: da

Il mercato auto soffre ancora a causa della crisi che lo ha colpito durante il lockdown per il Coronavirus, abbiamo assistito ad un calo delle vendite senza precedenti e numeri che ancora faticano a salire, sia in Italia che in Europa.

In questo clima di difficoltà e incertezze interviene il Governo, che ha deciso di lanciare i nuovi bonus e incentivi sull’acquisto di auto a partire dal 1° agosto, lo abbiamo visto nei giorni scorsi, le iniziative di sostegno statali sono parecchie. E non è tutto, anche le varie Case auto stanno proponendo degli ottimi piani di incentivi dedicati ai propri clienti.

Nei giorni scorsi FCA ha lanciato infatti delle promozioni speciali per tutti, lo stesso hanno fatto anche altri brand come Peugeot, BMW e Mini. Oggi è la volta di Mazda, che lancia un programma speciale valido sin da ora e fino al 31 luglio, con vantaggi esclusivi sulle proprie vetture fino a un massimo di 7.250 euro, anticipando gli incentivi statali.

Grazie ai nuovi Ecobonus Mazda sarà possibile acquistare la CX-3, la CX-30 e la Mazda3 con uno sconto di 3.500 euro, la CX-5 beneficerà invece di 4.500 euro di sconto e la super tecnologica Mazda6 a 7.250 euro. Le offerte vengono applicate in caso di permuta della propria auto anche senza rottamazione. In caso di acquisto con la formula Mazda Advantage i vantaggi aumentano: il cliente beneficerà del programma di estensione della garanzia fino a 5 anni o 200.000 Km Mazda Best5, il piano di manutenzione programmata Service Plus con 3 tagliandi inclusi e il pagamento della prima rata a gennaio 2021.

I vantaggi che derivano dagli Ecobonus proposti da Mazda si sommano a quelli derivanti dalla “Right Price Policy” che contraddistinguono la Casa giapponese da sempre. I listini Mazda comprendono avanzate tecnologie ed elevate dotazioni di serie. I clienti del brand non riceveranno mai un prezzo di listino di ingresso senza quelle dotazioni che ormai oggi sono diventate irrinunciabili, come i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida.

Mazda ha creato sul proprio sito ufficiale una sezione informativa apposita dedicata a tutti i clienti, per approfondire i dettagli riguardanti gli Ecobonus Mazda, nonché gli incentivi dello Stato, per supportare le varie scelte di acquisto e aiutare i clienti nel seguire i vantaggi che derivano dal decreto legislativo destinato a rilanciare una delle principali catene del valore del Paese.