Mazda CX-5: la nuova generazione del SUV arriva in Italia

A partire dalla fine del 2021 la versione aggiornata di Mazda CX-5 verrà commercializzata in Europa. Si tratta della nuova generazione del SUV elegante, spazioso e dinamico della Casa. Il Model Year 2022 introduce la selezione della modalità di guida Mi-Drive, un comportamento su strada migliorato, un nuovo stile e allestimenti maggiormente differenziati.

Sono stati apportati inoltre importanti miglioramenti al complesso dell’abitacolo e alla praticità di bordo ed è stata inserita a listino una più ampia gamma di dotazioni di sicurezza. Il selettore di guida Mi-Drive (Mazda intelligent Drive) permette al guidatore di scegliere la modalità di guida con il semplice tocco di un comando.

Con l’adozione sulla nuova generazione del SUV di successo CX-5 della più moderna Skyactiv-Vehicle Architecture di Mazda, scocca, sospensioni e sedili sono oggi evoluti, per migliorare il comfort di marcia e ridurre l’affaticamento. Anche la rumorosità indotta dal fondo stradale è stata ridotta. Il frontale nella nuova generazione è più possente, con calandra e design delle tipiche ali maggiormente tridimensionali. Anche i gruppi ottici anteriori e posteriori sono stati ridisegnati, è stata aggiunta inoltre la nuova tinta Zircon Sand per la carrozzeria.

Mazda propone tre nuovi livelli di allestimento sull’ultima versione del SUV:

Newground : parte inferiore dei paraurti anteriore e posteriore e delle finiture delle porte in colore argento, specchietti retrovisori neri, accenti verde lime sulla calandra e cerchi in lega da 19” con intagli neri. Rivestimenti scamosciati all’interno, con cuciture e bocchette di climatizzazione in verde lime;

: parte inferiore dei paraurti anteriore e posteriore e delle finiture delle porte in colore argento, specchietti retrovisori neri, accenti verde lime sulla calandra e cerchi in lega da 19” con intagli neri. Rivestimenti scamosciati all’interno, con cuciture e bocchette di climatizzazione in verde lime; Homura : sportiva finitura in nero lucido per calandra, ali, sezioni inferiori dei paraurti, passaruota, modanature delle porte e specchietti retrovisori esterni. I cerchi in lega da 19″ sono rifiniti in tinta nera metallizzata, gli accenti della calandra sono rossi, come le cuciture sulla pelle nera dei sedili, del volante, della leva del cambio e dei pannelli delle portiere;

: sportiva finitura in nero lucido per calandra, ali, sezioni inferiori dei paraurti, passaruota, modanature delle porte e specchietti retrovisori esterni. I cerchi in lega da 19″ sono rifiniti in tinta nera metallizzata, gli accenti della calandra sono rossi, come le cuciture sulla pelle nera dei sedili, del volante, della leva del cambio e dei pannelli delle portiere; Signature: esterno omogeneo e monocolore che mette in risalto la bellezza delle forme dinamiche del design Kodo. La finitura lucida dei cerchi in lega da 19” color argento esalta l’aspetto metallico del veicolo, l’interno pelle Nappa e la lussuosa trama delle venature del vero legno.

L’abitacolo della nuova Mazda CX-5 2022 offre nella consolle centrale un alloggiamento per la ricarica Qi wireless induttiva del telefono. La gamma aggiornata dei sistemi di sicurezza i-Activsense comprende il Cruising & Traffic Support (CTS), supporto alla marcia in colonna, contribuisce a ridurre l’affaticamento del conducente assistendolo con acceleratore, freno e sterzata quando coinvolto negli ingorghi. Tutti gli aggiornamenti e affinamenti apportati al SUV l’hanno fatto crescere fino diventare un modello fondamentale che rappresenta circa il 21% delle vendite annuali del brand in Europa.