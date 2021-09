Mazda CX-5, aperti gli ordini in Italia: i prezzi del nuovo SUV

L’ultima evoluzione della Mazda CX-5 2022 presenta un design inedito e numerosi aggiornamenti di prodotto, che ne hanno incrementato il livello tecnologico e di sicurezza. L’auto è presente a listino con tre inedite versioni speciali: Newground, Homura e Signature, ognuna delle quali dotata di esclusivi particolari esterni ed interni.

Le motorizzazioni restano invariate, con il propulsore 2.2 diesel da 150 CV e 184 CV e il benzina 165 CV, dotato di disattivazione cilindri nella declinazione con cambio manuale e 194 CV, sia con due ruote motrici sia con trazione integrale i-Activ AWD. La trasmissione automatica è disponibile su tutte le motorizzazioni, mentre il cambio manuale lo è solo sul diesel 150 CV e sul benzina da 165 CV.

La CX-5 2022, nei due allestimenti standard Business ed Exceed, ha un prezzo di listino che varia da 33.800 euro fino a 44.750 euro. La versione Business ha una dotazione di serie completa di tutti i confort: troviamo i fari Full LED, l’infotainment con display da 10,25” e il navigatore integrato, il clima bi-zona, i vetri scuri, i cerchi in lega da 19”, la videocamera posteriore e un nuovo pianale inferiore che riveste il vano bagagli e che permette un migliore sfruttamento degli spazi interni. La Exceed aggiunge alla dotazione della versione Business i fari anteriori a matrice di LED e firma luminosa anteriore e posteriore, l’impianto Bose, i sedili anteriori riscaldabili elettricamente, il Cruise Control Adattivo e il Cruise & Traffic System.

Fra le tre versioni speciali c’è la Homura, concepita per una clientela a cui non piace passare inosservata e che pretende dal SUV un’immagine possente e dinamica, con prezzi da 38.700 euro fino ad arrivare a 46.500 euro. La Newground è pensata per chi predilige gli aspetti pratici di un SUV di medie dimensioni, che diverte sia nel quotidiano che nel tempo libero, proposta a un prezzo di 36.100 euro per la 2.0L 165 CV 2WD e 38.600 euro per la 2.2L 150 CV 2WD.

La variante top di gamma Signature esprime al massimo lo stile e l’eleganza che da sempre caratterizzano la Mazda CX-5, arricchendosi di finiture che le conferiscono maggiore raffinatezza, insieme a materiali accuratamente selezionati che ne esaltano il carattere di lusso. I sedili sono rivestiti di un’elegante pelle Nappa Brown, mentre gli interni impreziositi da inserti in legno e comandi cromati. Inoltre, passaruota e paraurti inferiore sono in tinta vettura e i nuovi cerchi in lega da 19” cromati hanno un design esclusivo. La nuova griglia anteriore e i terminali di scarico di maggior diametro conferiscono, infine, un tocco di aggressività.

Proposta sul mercato a un prezzo di partenza di 39.850 euro fino ad arrivare ai 48.300 euro per il modello con cambio automatico. La CX-5 2022 arriverà negli showroom Mazda a partire da gennaio 2022, ma è ordinabile sin da ora.