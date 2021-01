Mazda 3 Sedan arriva in Italia: prezzi e caratteristiche

editato in: da

Mazda3 Sedan, l’ultima evoluzione arriva in Italia

Mazda3 arriva nella sua ultima versione per il 2021, introdotta sul mercato italiano anche nella variante berlina, l’accattivante due volumi è pronta a spiccare il volo nel Bel Paese. Una vettura che ha avuto un gran successo, soprattutto dal lancio della quarta generazione, nel 2019.

Ed è proprio il suo successo in tutta Europa ad aver spinto Mazda Italia a creare un’offerta molto più ricca per la sua Mazda3, inserendo nel listino anche la nuova carrozzeria berlina. La variante Sedan ha una personalità nettamente distinta e complementare rispetto alla versione 5 porte. Si rivolge a un target diverso per età ed esigenze, pensata per clienti che amano l’eleganza e il prestigio di una berlina rispetto alla compattezza e sportività della hatchback.

Nuova Mazda3 Sedan mostra con grande vanto la sua raffinata bellezza classica, che diventa l’elemento che attrae maggiormente. L’andamento delle superfici lisce evoca bellezza classica e proporzioni perfette. Le tipiche ali della calandra anteriore, che sulla 5 porte sono nere, in questa versione berlina sono cromate, evidenziano così la percezione di qualità propria di una berlina di classe.

La nuova conformazione della carrozzeria consente all’auto di disporre di una eccellente capacità di carico: 450 litri (che diventano 1.138 abbattendo i sedili posteriori) di capienza. Dando invece uno sguardo agli interni, possiamo dire che Mazda3 Sedan offre lo stesso design semplice e raffinato della 5 porte, il posto guida presenta il classico sviluppo basato sulla filosofia ”less is more“ del brand. La berlina si differenzia però grazie alla possibilità di richiedere, sull’allestimento top di gamma, un’esclusiva e sofisticata pelle Pure White come alternativa alla classica pelle Black.

La Mazda3 Sedan è disponibile in tre allestimenti con tre motorizzazioni benzina, tutte ibride. Abbiamo innanzitutto la Executive con motore Mazda M Hybrid Skyactiv-G da 122 CV e cambio manuale, la Exceed con motore Mazda M Hybrid Skyactiv-G da 150 CV, e infine la Exclusive con motore Mazda M Hybrid Skyactiv-X da 186 CV (entrambe con cambio manuale o automatico).

Tutti i propulsori sono dotati della tecnologia Mazda M Hybrid, che abbatte consumi e emissioni di CO2. Mazda3 Sedan è già ordinabile e arriverà in Italia a febbraio con un prezzo di listino che parte da 26.800 euro per la versione 2.0L Skyactiv-G 122 CV Executive e arriva a 33.500 euro per la 2.0L Skyactiv-X Exclusive.