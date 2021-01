Maxi Rottamazione Hyundai su tutti i modelli della gamma

editato in: da

Hyundai Tucson, arriva la quarta generazione: i prezzi

Nuovo programma di incentivi dedicato a chi decide di acquistare una Hyundai. La Casa offre la massima accessibilità su tutte le vetture e tutte le motorizzazioni, per qualunque esigenza di mobilità di privati, professionisti e aziende, con proposte pratiche e concrete. L’operazione è valida per l’acquisto dei modelli della gamma Hyundai con powertrain elettrificati e nelle alimentazioni benzina o diesel.

Con la Maxi Rottamazione, chi rottama un’auto dai 9 anni in su può godere di un ulteriore incentivo fino a 1.500 euro, da sommarsi ai vantaggi già previsti dalle campagne in corso. Il nuovo programma di Hyundai Italia punta a stimolare il rinnovamento del parco circolante incoraggiando miglioramenti in termini di sicurezza e di impatto ambientale, grazie all’avanguardia tecnologica di tutti i nuovi veicoli del brand.

Ulteriore vantaggio per chi aderisce al finanziamento Hyundai i-Plus Gold: al termine può scegliere se tenere l’auto, sostituirla o restituirla. Hyundai rinnova completamente i suoi modelli, offrendo la gamma più giovane e elettrificata del mercato, grazie alla più ampia scelta di motorizzazioni green disponibili: full electric, mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid e fuel cell.

Hyundai integra inoltre l’Ecobonus statale per tutti i modelli in caso di rottamazione. Grazie alla Maxi Rottamazione, alle campagne in corso e al finanziamento Hyundai i-Plus Gold ad esempio la Nuova i20 Hybrid nell’allestimento Connectline con Exterior Pack viene offerta con un vantaggio cliente di 4.950 euro. Beneficio identico anche per la Nuova i10 Tech con Connect Pack.

Hyundai Tucson Hybrid da 230 CV, nel suo mese di lancio, viene offerta con un vantaggio cliente di 5.750 euro nella versione XLine. Fino a 6.750 euro di vantaggi invece per Kona Hybrid con powertain full hybrid da 141 CV e cambio automatico a doppia frizione nell’allestimento XPrime più Safety Pack.

Il massimo dell’accessibilità è rappresentato da Kona Electric, il primo SUV compatto a zero emissioni, con batteria da 39 kWh e autonomia di 305 km (ciclo medio combinato WLTP) e di 435 in città (ciclo medio urbano WLTP). La versione XPrime+ è proposta con un vantaggio cliente fino a 14.000 euro e con quote da 199 euro al mese attraverso l’innovativa formula di leasing By Mobility.

Oltra alla Maxi Rottamazione e agli sconti dedicati ai modelli, Hyundai offre anche un Voucher LOYALTY per premiare chi già guida una vettura del brand. I clienti in possesso di una vettura Hyundai (nel proprio nucleo familiare) possono usufruire di uno sconto addizionale, variabile in base al modello prescelto. E non dimentichiamo infine la nuova piattaforma digitale Click To Buy, che permette di trovare in pronta consegna l’auto più adatta alle proprie esigenze e acquistarla via web.