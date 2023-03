Maxi richiamo Tesla: c’è un nuovo problema

Fonte: Ufficio Stampa Maxi richiamo Tesla Model Y: problemi al volante

Non è la prima volta che parliamo di un maxi richiamo indirizzato a una Casa automobilistica, anzi. Purtroppo succede anche ai migliori: durante l’utilizzo da parte dei clienti, possono essere riscontrate problematiche che non emergono in fase di test, a volte anche pericolose per la sicurezza di conducenti e passeggeri.

Oggi nel centro del mirino abbiamo Tesla, la Casa automobilistica di auto elettriche per eccellenza, l’americana di Elon Musk. È già capitato che parlassimo di maxi richiami legati alle vetture di Palo Alto. Qual è il problema questa volta? Un possibile distacco del volante.

Tesla Model Y: maxi richiamo

Il problema riscontrato per il SUV elettrico di Tesla è molto pericoloso: il volante potrebbe staccarsi dal piantone dello sterzo. Sembra quasi incredibile, eppure purtroppo è reale e potrebbe interessare più di 120.000 auto.

I modelli sono oggi sotto la lente di ingrandimento dell’ente per la sicurezza stradale americano. Il difetto riguarda le Tesla Model Y del 2023, l’ultimissima generazione, quindi tutti i SUV che sono usciti dalle linee di produzione proprio da pochissimo. Al momento pare che questi esemplari siano ancora in America, nessuno in Europa: il problema sembra infatti riguardare solo i modelli destinati al mercato USA.

I controlli

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) ha confermato nei documenti ufficiali di essere “a conoscenza di due segnalazioni di completo distacco del volante dal piantone dello sterzo durante la guida”. Ci pensate? Un problema davvero pericolosissimo.

Tuttavia la NHTSA a momento non ha ordinato ancora il maxi richiamo ufficiale, sta indagando sulla Model Y di Tesla, visto che sono arrivate due denunce da parte dei clienti che hanno lamentato questa problematica del volante sul SUV elettrico. Secondo i funzionari USA le due auto “incriminate” potrebbero essere state consegnate ai proprietari prive di un bullone fondamentale, che fissa il volante. Fortunatamente gli episodi registrati in America e denunciati da due clienti Tesla si sono registrati entrambi mentre il conducente procedeva a basse velocità, non provocando gravi incidenti.

Il successo di Tesla Model Y

Il problema deve essere risolto nel più breve tempo possibile. Tesla Model Y è il SUV elettrico di successo di Elon Musk, arrivato anche in Italia nel 2021.

Un SUV di medie dimensioni, versatile e in grado di garantire un’autonomia di 507 km (ciclo WLTP). L’auto assicura uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi e una velocità massima di 217 km/h, garantisce un ottimo livello di comfort all’interno, con abitacolo e bagagliaio molto spaziosi.

Tesla Model Y si può ricaricare alle colonnine Supercharger Tesla presenti in ben 6.000 unità in tutta Europa, e anche con i nuovi Supercharger V3. L’auto è lunga 475 cm, larga 192 e alta 162, di serie è prevista la verniciatura color Bianco Perla Micalizzato con cerchi Gemini da 19″, a richiesta si possono avere 4 altre differenti tinte per la carrozzeria (Rosso Micalizzato, Nero Pastello, Blu Oceano Metallizzato, Grigio Metallizzato e cerchi in lega da 20 pollici.

E il prezzo? La Long Range AWD ha un prezzo di listino che parte da 60.990 euro, non per tutte le tasche, qualsiasi problema deve evidentemente essere risolto.