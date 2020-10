Maxi richiamo per il SUV coreano che ‘puzza di piedi’

editato in: da

Molto strano quello che sta succedendo in questi giorni al SUV coreano di Hyundai, che probabilmente presto sarà vittima di un maxi richiamo, a causa di un problema che è davvero misterioso e quasi buffo.

L’auto in questione è il SUV Palisade, i clienti lamentano che all’interno si senta puzza di piedi. Per niente piacevole, considerando soprattutto che, solitamente, quando si compra una vettura, si sente per un bel po’ di tempo un forte odore di nuovo al suo interno, che può essere piacevole o meno. E invece il grosso SUV coreano che viene venduto sul mercato nordamericano purtroppo ha dato questa brutta sorpresa ai nuovi proprietari.

Un odore, a quanto pare, davvero spiacevole, che li sta facendo dannare. Sono tanti i clienti che lamentano questa puzza sgradevole all’interno dell’abitacolo del grande SUV premium Hyundai Palisade, è stato addirittura paragonato all’odore dei piedi, o ancora di calzini usati e addirittura di cibo in decomposizione, come quello dei bidoni della raccolta differenziata dell’umido. Un vero orrore, al solo pensiero, ci si accappona la pelle.

Possiamo confermare purtroppo che questo stia realmente accadendo grazie a quanto pubblicato su un forum dedicato proprio al grande SUV Hyundai, la notizia è poi stata anche confermata da alcuni giornalisti che scrivono per Cars.com, che stanno usando una di queste auto per fare una prova a lunga percorrenza. A quanto sappiamo oggi, l’odore sgradevole pare sentirsi parecchio soprattutto nella zona dei poggiatesta e in particolare per tutte quelle varianti del SUV che hanno i sedili rivestiti in pelle Nappa chiara.

Un’altra lamentela comune è che, con le alte temperature e soprattutto nel caso in cui l’abitacolo non venga arieggiato per molto tempo, l’odore si fa sentire molto più forte, quasi insopportabile. Car and Driver, altra testata giornalistica, ha chiesto un’ispezione in una delle officine del brand Hyundai, che ha confermato che l’odore si sente e che non proviene però dal poggiatesta, ma in particolare dall’imbottitura dei sedili che, a questo punto, potrebbe avere qualcosa che non va.

In effetti i tecnici hanno confermato che la puzza di piedi si sente annusando i fori presenti sullo schienale in cui si inserisce il cuscino. Nonostante i tentativi per eliminare l’odore, con deodoranti, candeggina, antibatterici, dopo un po’ ricompare. Hyundai Motors America è ovviamente stata avvisata del problema e ha annunciato che sta cercando le cause del disagio, dopodiché avvierà un maxi richiamo per risolverlo.