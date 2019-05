Maserati nei prossimi anni produrrà solo auto elettriche

editato in: da

Svolta nel futuro di Maserati: la Casa del Tridente produrrà solo auto elettriche nei prossimi anni.

Maserati non sta vivendo uno dei suoi periodi migliori ed ha chiuso un trimestre negativo dal punto di vista delle vendite, il peggiore degli ultimi sette anni. Un crollo delle vendite che ha avuto delle conseguenze negative sugli utili e sui ricavi dell’azienda emiliana. Il futuro può apparire difficile, vista anche la recente notizia della fine della partnership con Ferrari: la rossa di Maranello, tra il 2021 e il 2022, non fornirà più i motori per le sportive Maserati. Nonostante i tempi duri, il piano per risollevarsi è già pronto e si chiama elettrificazione.

Ad annunciarlo è stato Harald Wester, tornato da alcuni mesi alla guida della Maserati. Lo ha fatto in occasione dell’apertura del convegno inaugurale al Motor Valley Fest. Wester ha indicato la strada che verrà seguita nell’immediato futuro da parte del marchio italiano. L’obiettivo è quello di diventare sempre di più il punto di riferimento di FCA per quanto riguarda l’elettrificazione, la connettività e anche la guida autonoma, prossima a debuttare su uno dei nuovi modelli prodotti da Maserati. L’elettrificazione sarà il tema centrale per il futuro della Maserati: Wester ha confermato che tutti i modelli della Casa del Tridente potranno contare sull’elettrificazione. Si tratta di un passo in avanti importante che a suo modo, segna una svolta epocale. Il presente, intanto, si chiama ibrido, destinato a diventare il fulcro del marchio italiano.

Maserati è pronta a lanciare, in breve tempo, le varianti ibride di suoi tre modelli: Ghibli, Quattroporte e Levante. Sarà ibrido anche il D-SUV Maserati, in arrivo tra qualche anno. Questo modello potrà adattare le stesse e identiche soluzioni che si troveranno sulla futura versione ibride dell’Alfa Romeo Stelvio. Parlando in termini di tempo, quando avverrà la trasformazione elettrica di Maserati? Secondo quanto dichiarato da Wester, la prima elettrica arriverà nel 2021 o nel 2022. La scelta di puntare sull’elettrificazione non porterà all’abbandono del settore delle auto sportive, il cuore pulsante di Maserati. In futuro, alcuni modelli potrebbero essere esclusi dai vincoli dell’elettrificazione, anche se questa sarà il vero e proprio punto di riferimento della futura produzione.