Fonte: Ufficio Stampa Maserati La Maserati MCXtrema debutta alla Monterey Car Week 2023

L’edizione 2023 della Monterey Car Week è il palcoscenico scelto da Maserati per la global premiere della nuova Maserati MCXtrema. Si tratta dell’ultima evoluzione della sportiva del Tridente che, in questa sua nuova veste, si trasforma in una vera e propria “belva” (appellativo utilizzato dalla stessa Casa) in grado di erogare fino a 740 CV di potenza, proponendo un design rinnovato rispetto alla versione di partenza della MC20.

Una belva per la pista

La nuova Maserati MCXtrema è un progetto pensato per esaltare l’anima sportiva della Maserati MC20. Nel futuro di Maserati, infatti, non ci sono solo auto elettriche, come la Grecale Folgore, ma anche tanta sportività “tradizionale” e, quindi, modelli in grado di omaggiare la storia del Tridente.

La supercar presentata dalla Casa italiana in occasione della Monterey Car Week non è omologata per l’uso stradale ma è stata sviluppata e realizzata per l’uso in pista, dove può sfruttare tutta la sua potenza, senza dover fare i conti con alcuna limitazione.

Il progetto sarà realizzato dal Tridente in versione limited edition. L’azienda ha confermato la produzione di 62 unità della nuova Maserati MCXtrema, riservate ad alcuni clienti selezionati che da tempo attendevano una supercar in grado di raccogliere l’eredità della Maserati MC12. Per i fortunati clienti di Maserati c’è ora l’opportunità di mettere in garage un nuovo “giocattolo” pensato per l’uso in pista. La nuova MCXTrema arriva a pochi mesi di distanza dalla limited edition Aria della MC20.

Davide Grasso, CEO di Maserati ha commentato: “MCXtrema incarna lo spirito sportivo tipico del DNA Maserati, una dichiarazione di un nuovo corso per il nostro brand, dedito a una manifattura superlativa e capace di distinguersi nel panorama mondiale della produzione motoristica di lusso dalle performance esagerate”.

740 CV di potenza

Alla base del progetto della nuova Maserati MCXtrema c’è un’evoluzione del V6 Nettuno: si tratta di un motore V6 90° biturbo in grado di erogare una potenza massima di 740 CV (ben 110 CV in più rispetto al motore utilizzato dalla Maserati MC20) con una coppia massima di 730 Nm, disponibile a 3.000 giri/minuto. La potenza specifica è pari a 240 CV/litro mentre il rapporto peso/potenza è di 1,8 kg/CV.

A gestire il funzionamento del V6 c’è un nuovo cambio sequenziale da corsa a 6 rapporti con paddle al volante. Il comparto tecnico è arricchito da un differenziale autobloccante meccanico oltre che da nuove sospensioni a doppio braccio mentre i cerchi da 18 pollici sono realizzati in alluminio forgiato.

Rispetto alla MC20, la nuova Maserati MCXtrema propone una carrozzeria completamente rinnovata, realizzata dal Centro Stile Maserati con l’obiettivo di esaltare le linee sportive e migliorare le già ottime prestazioni aerodinamiche della vettura. Tra le novità c’è spazio per un alettone posteriore regolabile.

Gli interventi alla carrozzeria, arricchita da alcuni elementi in policarbonato, hanno permesso una riduzione del peso, con una massa che ora sfiora i 1.300 chilogrammi. All’interno dell’abitacolo, invece, la MCXtrema propone soluzioni inedite e pensate per garantire la migliore esperienza di guida possibile nell’uso in pista.

Il sedile del passeggero è opzionale e la pedaliera è regolabile. Il volante è in fibra di carbonio è integra svariate funzioni per consentire al pilota di gestire, in modo completo, la vettura senza mai perdere il controllo del volante stesso.

Per il momento, Maserati non ha fornito informazioni in merito al prezzo della nuova MCXtrema oltre alle tempistiche di consegna della nuova sportiva che, come sottolineato in precedenza, sarà realizzata in tiratura limitata, con appena 62 unità che usciranno dalle linee produttive dell’impianto di Modena.