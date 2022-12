Maserati MC20, la limited edition Aria: solo 25 unità

Fonte: 7DesignHouse Il body kit disegnato da 7 Design per la Maserati MC20 sarà prodotto in sole 25 unità

La 7 Design House ha appena annunciato la messa in produzione di Aria, uno speciale body kit in fibra di carbonio capace di rendere la Maserati MC20 ancora più aerodinamica e performante. La supersportiva della Casa di Modena, ispirata alle grandi Maserati del passato, si veste così di una nuova esclusiva livrea che promette di migliorare l’efficienza aerodinamica della MC20 fino al +123%. Il body kit Aria si compone di sette elementi, e può essere installato senza intervenire sulla carrozzeria originale della più giovane delle Maserati Corse.

Aria, l’esclusivo body kit per la MC20

Realizzato in sette elementi, il body kit di 7 Design per la Maserati MC20 è pensato per un’installazione semplice e reversibile, ma sarà prodotto in edizione limitatissima: soltanto 25 unità, accuratamente progettate e realizzate in fibra di carbonio prepeg della più alta qualità.

La supercar Maserati, da pochi mesi disponibile anche nella lussuosa versione Spyder MC20 Cielo, diventa ancora più sportiva e aerodinamica: il body kit realizzato da 7 Design per il monoscocca in fibra di carbonio della MC20 consente di sviluppare un carico di oltre 360 kg a 320 km/h.

Le prestazioni del motore Nettuno, lo straordinario propulsore centrale di derivazione F1 disegnato e progettato nei laboratori e nelle officine della Casa del Tridente a Modena, diventano ancora più estreme con il kit Aria, che amplifica il fascino dell’ingegneria italiana applicata alle corse.

La nuova livrea disegnata per la MC20 è composta di 7 elementi, tutti in fibra di carbonio: uno splitter anteriore con alette laterali, nuove minigonne laterali, una presa d’aria sul tetto e due inserti di ventilazione sul cofano, nel più classico stile della Casa di Modena. Completano il quadro, sul retro, uno spoiler più grande e un nuovo diffusore posteriore.

È anche possibile optare per un impianto di scarico opzionale Stage 2, che permette di aggiungere 20 CV di potenza alle prestazioni già fenomenali della MC20, un bolide apertamente ispirato al mondo delle corse che nella versione standard è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi.

Fedele al DNA del design Maserati

Tutte le parti del body kit Aria sono progettate per sfruttare punti di ancoraggio già esistenti sulla MC20: l’installazione non prevede tagli o forature, non rovina la vernice originale della carrozzeria ed è reversibile. I fortunati acquirenti dell’esclusivo kit in serie super-limitata potranno quindi decidere di abbigliare la propria Maserati del nuovo design progettato da Peter Eskander con la tranquillità di poter riportare la supercar alle condizioni originarie in qualunque momento.

Come nella migliore filosofia Maserati, il body kit di 7 Design mantiene uno stile puro ed elegante senza snaturare il DNA della MC20, una supercar apertamente ispirata alle grandi Maserati del passato – dalla Tipo 61 Birdcage fino alla leggendaria MC12, di cui ha raccolto l’eredità.

Al momento esiste un unico kit Aria già completo: è quello, rifinito in fibra di carbonio blu, montato sulla Maserati MC20 di Peter Eskander, CEO e fondatore della 7 Design House. “Il nostro obiettivo”, ha spiegato Eskander, “era quello di raggiungere un’aerodinamica da pista mantenendo uno stile puro ed elegante. Ogni componente del kit migliora le performance e l’estetica, restando fedele al DNA del design originale”.

Il nome Aria è un omaggio alla cagnetta dell’imprenditore newyorkese, tra i primi entusiasti acquirenti della Maserati MC20, venuta a mancare nel periodo in cui si concretizzavano i progetti per la realizzazione del body kit per il bolide del Tridente.