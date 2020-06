Maserati, la speciale livrea simbolo della rinascita dell’Italia

editato in: da

Maserati dedica una livrea speciale per sancire il progetto di rinascita dell’Italia dopo l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19: una fascia tricolore farà bella mostra di sé su cinque vetture della Casa automobilistica emiliana. Il progetto, presentato nelle scorse ore, vede protagoniste le Levante Trofeo e GTS, equipaggiate con il potente motore V8.

I bolidi si vestono con una speciale fascia tricolore, realizzata a mano dagli esperti verniciatori del Plant di Modena. La fascia riveste il cofano e la parte superiore delle vetture e serve a sottolineare l’eccellenza del Made in Italy, in un momento in cui tutto il Paese è chiamato a ripartire dopo il lockdown causato dall’emergenza Coronavirus.

A partire dal mese di luglio, tre esemplari di Levante Trofeo e due di Levante GTS con questa speciale livrea dedicata alla rinascita dell’Italia, saranno esposte nelle principali città del mercato EMEA (Europe, Middle East e Asia). Successivamente la livrea con la striscia tricolore composta da verde, bianco e rosso, i colori della bandiera italiana, applicata dagli esperti del Paint Shop dello stabilimento di Modena, sarà disponibile per tutti i mercati a livello internazionale e per tutti i modelli della gamma Maserati che ha da poco avviato i test di prova del suo primo motore 100% elettrico.

La livrea tricolore corre lungo il cofano e sul tetto dei due modelli Maserati e sottolinea l’eccellenza del Made in Italy. Levante Trofeo, una sorta di supercar camuffata da Suv, è stato presentato in occasione del Salone di New York del 2018. Il Suv della Casa emiliana monta un motore V8 biturbo da 3.8 litri, lo stesso della Quattroporte, capace di sprigionare 580 cavalli di potenza e 730 Nm di coppia massima. Il propulsore, prodotto da Ferrari, consente alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 304 km/h.

Maserati Levante GTS, come Levante Trofeo, è stato presentato in anteprima al salone automobilistico di New York del 2018 e fa parte della gamma di suv Maserati più potenti di sempre. Il modello dispone dello stesso propulsore a otto cilindri targato Ferrari. Cambiano però le prestazioni, leggermente diverse: 530 cavalli di potenza e 730 Nm di coppia portano il modello a scattare da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi, con una velocità massima di 292 km/h.