La Maserati Levante sarà solo elettrica

Fonte: Ufficio Stampa Maserati Levante, il SUV Maserati, nel 2025 sarà solo elettrico

Il futuro della seconda generazione di Maserati Levante sembra andare spedito verso la motorizzazione full electric, seguendo quello che nei prossimi anni sarà di certo il trend di tante aziende delle quattro ruote di tutto il mondo. Il Tridente, infatti, si incammina sempre più verso la svolta elettrica e potrebbe essere proprio col modello Levante che i motori termici potrebbero andare in pensione a partire dal 2025.

Maserati Levante, l’elettrico che conquista

A svelare quelli che sarebbero i piani della Casa è stato Davide Grasso, il CEO di Maserati, che nel corso di un’intervista rilasciata ad Autocar ha sottolineato le intenzioni del brand per i prossimi anni. Con l’obiettivo di marcare stretto rivali come BMW, Mercedes e Lotus, che sono uscite con i modelli iX, EQS SUV e Eletre, con Levante Maserati avrebbe intenzione di gettarsi a capofitto nel programma di elettrificazione del marchio. Per far ciò, ovviamente, Grasso ha sottolineato l’importanza delle sinergie sviluppate negli ultimi mesi con tutti gli altri brand del gruppo della galassia Stellantis.

La nuova Levante, quella che arriverà sulle strade a partire dal 2025, utilizzerà infatti una piattaforma che è stata sviluppata da Alfa Romeo. Con la piattaforma Giorgio, questo il nome dell’architettura già presente nell’attuale versione di Levante, Maserati ha intenzione di stupire tutti producendo una quattro ruote che, con qualche modifica interna, potrà far posto ai powertrain elettrici a discapito del motore termico che oggi alimenta il SUV.

Il pacco batterie, secondo quanto riferito da alcuni rumors, saranno quindi ereditati dalla Quattroporte Folgore, in arrivo proprio nel 2025, che avrà una densità energetica più elevata rispetto a quello montato su GranTurismo e Grecale per consentire potenza e autonomia più elevate. L’attesa, dunque, è quella di vedere una nuova versione di Levante esclusivamente a trazione integrale, con tre motori elettrici e una potenza massima superiore ai 750 CV (qui invece vi abbiamo parlato della nuova limited edition Aria di Maserati).

Levante, da ibrida a elettrica

La decisione di passare all’elettrico, quindi, non è di certo frutto di un’idea dell’ultimo momento, ma anzi di un piano ben architettato da parte del Tridente che nel corso degli ultimi anni ha deciso di adottare sempre più delle motorizzazioni amiche dell’ambiente. Lo sa bene il modello Levante, un SUV che negli anni si è saputo vestire in ogni modo e sfruttare qualsiasi sfaccettatura di motorizzazione, con la versione ibrida presentata solo un anno e mezzo fa.

Ad aprile 2021, infatti, Maserati Levante Hybrid ha cominciato a sfrecciare tra le strade in giro per il mondo, con un motore termico due litri a 4 cilindri abbinato a un sistema ibrido da 48 volt che permette di recuperare l’energia in decelerazione e in frenata. Le prestazioni ottime dell’ibrido Maserati, capace di sfruttare 330 CV di potenza massima e 450 Nm di coppia con 240 km/h di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 km/h in 6 secondi, fa ben sperare per l’arrivo della nuova generazione di Levante in full electric. Un SUV che non solo sarà amico dell’ambiente e della mobilità sostenibile, ma che resterà comunque piacevole e divertente da guidare in ogni occasione.