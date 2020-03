Maserati Levante diventa Trofeo, una supercar camuffata da suv

editato in: da

Maserati Levante GTS e Trofeo: i Suv più potenti di sempre

Maserati sfoggia da tempo la denominazione ‘Trofeo’ per le sue auto sportive e oggi questo nome compare anche sulle GT più veloci. Per la prima volta un suv della Casa del Tridente diventa ‘Trofeo’, si tratta di Levante, la Sport Utility tanto amata dalla clientela, che sfoggia prestazioni eccezionali.

Una cosa del genere nel settore dei suv non si era mai vista prima, possiamo parlare infatti di una sorta di hypercar camuffata sotto le vesti di una grande auto 4×4. Quindi Levante offre tanto spazio, un design simile a quello degli altri modelli della Casa, cinque porte, comfort e sfoggia un animo rabbioso e ultra potente.

Il motore dell’auto infatti è un V8 3800 Turbo in grado di erogare l’eccezionale potenza di 580 cavalli e di regalare delle emozioni indescrivibili alla guida, con una velocità massima raggiungibile di 300 km/h e uno scatto da 0 a 100 in soli 4.1 secondi. Prestazioni che hanno davvero dell’incredibile per una vettura di queste dimensioni, un suv lungo 5 metri e pesante 2 tonnellate.

L’eccezionale Maserati Levante Trofeo su strada si comporta proprio come una supercar a due posti e sfoggia tutta la sua personalità esuberante, sembra muoversi con leggiadria, con la leggerezza di una piuma, nonostante le sue dimensioni. Eppure il design del suv Levante non è per niente forzato, non si tratta di un’auto pacchiana e esagerata alla vista.

Le peculiarità uniche e sportive all’esterno sono i cerchi da 21 pollici forgiati in alluminio, le lamine verticali della calandra, le nuove prese d’aria sul cofano in alluminio, lo splitter anteriore in fibra di carbonio, le minigonne, lo spoiler posteriore e il logo Trofeo che insieme parlano di potenza e di prestazioni incredibili su strada. Un’auto elegante, all’altezza ovviamente del brand del Tridente, ma comunque perfetta per chi ama prestazioni da urlo.

Per la carrozzeria dell’auto sono previsti colori unici, per clienti raffinati: Giallo Modenese, Rosso Magma e Blu Emozione Matte. Gli interni presentano invece sedili in pelle naturale ‘Pieno Fiore’ neri con cuciture a contrasto gialle, rosse o blu. Ultimo dettaglio, i prezzi di listino, che partono da 160.100 euro per la versione Trofeo e 181.000 per la Trofeo Launch Edition, chiaramente non alla portata di tutti, ma i clienti di Maserati Levante sicuramente non badano a questo.