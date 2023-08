Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Maserati Avvistata per la prima volta la Maserati GranCabrio: anticipazioni

Tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 è previsto il debutto ufficiale della Maserati GranCabrio, la variante a cielo aperto della meravigliosa Gran Turismo del Tridente. Manca ancora qualche mese per vederla in tutto il suo splendore, ma sul web sbucano alcune prime anticipazioni interessanti, che stanno già facendo impazzire gli appassionati del brand.

Alcuni hanno captato le primissime immagini rubate, che circolano da qualche giorno sul web. E da quelle siamo riusciti a risalire ad alcune informazioni e caratteristiche di questa bellissima e super attesa vettura.

Quando arriverà sul mercato

La data ufficiale della presentazione non si sa ancora, ma si ipotizza tra fine 2023 e inizio 2024. L’arrivo sulle strade potrà quindi essere fissato per la prossima primavera. E chissà se nei prossimi giorni la vedremo in California, a partire da domani 11 agosto, in occasione della prossima edizione della Monterey Car Week?

Ancora non lo sappiamo, ma c’è chi ipotizza che probabilmente non ci sarà, per non rubare la scena a un altro modello tra i più attesi di quest’anno per il Tridente: la fantastica MCXtrema, la supercar che potrà essere guidata solo in pista – assolutamente estrema – come dice il nome stesso, e che sarà presentata il 18 agosto 2023.

Le versioni della nuova GranCabrio

È probabile che la nuova gamma GranCabrio, come già accade per la versione coupé, sarà inserita a listino in tre differenti varianti: una elettrica, che oggi sappiamo essere caratterizzata dalla denominazione Folgore, e due con motore termico, Modena e Trofeo.

Il motore termico usato potrebbe essere il V6 Nettuno con potenza rispettivamente di 490 e 550 cavalli (Modena e Trofeo), mentre la variante elettrica Folgore potrebbe arrivare addirittura a spingere fino alla potenza estrema di 830 cavalli e garantire ben 450 chilometri circa di autonomia, con batteria da 92,5 kWh.

L’esemplare immortalato

Come abbiamo detto, qualcuno ha rubato degli scatti alla nuova GranCabrio su strada. Si vede il badge laterale Trofeo, che ci indica quindi la natura termica del modello. Tra i vari elementi emersi i rumors parlano anche di quattro terminali di scarico sdoppiati. Le differenti varianti in gamma saranno dotate della capote in tela, il design della vettura sarà sicuramente rinnovato, ma manterrà il carattere della versione attuale, di grande successo: nessuna rivoluzione, il DNA rimane tale, è quello che la clientela apprezza.

Non sappiamo ancora nulla riguardo le prestazioni dell’auto, ovviamente, i dettagli non sono ancora stati rivelati in via ufficiale dalla Casa del Tridente. Sappiamo però che la Granturismo, nella medesima versione, è in grado di viaggiare fino a 320 km/h di velocità massima e di scattare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi.

La variante elettrica

Anche la nuova Maserati GranCabrio sarà lanciata sul mercato nella sua versione Folgore a zero emissioni, e i valori potrebbero essere molto simili a quelli della Granturismo, anche in questo caso.

Maserati intanto è pronta per lanciare la sua fantastica MCXtrema, di cui ormai si parla da tempo, la presentazione avverrà il 18 agosto: si tratta di una variante della MC20 (che conosciamo bene) dedicata solo ed esclusivamente all’uso su pista. La vedremo presto, finalmente, durante la Monterey Car Week. E chissà se il Tridente avrà qualcosa da dire anche sulla GranCabrio? Lo scopriremo.