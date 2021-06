Maserati Gran Turismo, la prima elettrica del Tridente

editato in: da

Prosegue a passo spedito la marcia d’avvicinamento che porterà alla presentazione della Maserati Gran Turismo, la prima vettura elettrica nella storia della Casa del Tridente. Il prototipo, nella versione “camuffata”, ha varcato i cancelli dell’Innovation Lab di via Emilia Ovest.

Per la prima volta è stato fotografato il prototipo della Maserati Gran Turismo, modello storico della Casa del Tridente, il primo in assoluto ad adottare una soluzione 100% elettrica. La vettura è uscita dai cancelli del Maserati Innovation Lab per poi percorrere diversi chilometri per le strade di Modena.

In attesa del lancio del modello che darà ufficialmente il via alla nuova era a zero emissioni della Casa emiliana, tutte le vetture prototipali sono impegnate in questo momento in un intenso periodo di test in strada, in pista e in diverse condizioni di utilizzo: i test sono fondamentali per raccogliere dati preziosi al fine di ottenere l’ottimale messa a punto finale. I più fortunati hanno potuto già ammirare la Maserati Gran Turismo girare per le vie di Modena: la vettura è stata adeguatamente protetta alla vista dal camouflage con pellicole adesive.

Durante il mese di febbraio del 2021 un altro prototipo era stato fotografato mentre usciva dalla sede modenese della Casa del Tridente: si tratta del nuovo SUV Maserati Grecale impegnato nei collaudi sia in pista che in off-road. Maserati Grecale utilizza la piattaforma “Giorgio”, la stessa usata per Alfa Romeo Stelvio e Giulia: la sua presentazione ufficiale è prevista entro la fine dell’anno.

Il 2021 è un anno molto prolifico per la Casa del Tridente: ad aprile è stato presentato Levante Hybrid, il primo SUV ibrido di Maserati. La presentazione è avvenuta in grande stile attraverso una World Premier reale e virtuale.

La Levante ibrida, insieme alla versione elettrificata di Ghibli, dà il via all’era a zero emissioni di Maserati: anche con i modelli elettrici, il costruttore modenese manterrà le proprie caratteristiche, producendo auto uniche e immediatamente riconoscibili per la loro straordinaria personalità. A breve, inoltre, Maserati consegnerà anche la super sportiva MC20 ai primi fortunati clienti che l’hanno acquistata. Realizzata in ricordo del pilota britannico Stirling Moss, la MC20 monta un motore 6 cilindri biturbo da 600 cavalli sviluppato nelle stanze dell’Innovation Lab.