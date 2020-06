Maserati Ghibli diventa ibrida, inizia una nuova era per il Tridente

editato in: da

Maserati ‘Ghibli Ribelle’: edizione limitata con soli 200 esemplari

“Tutto inizia con una scintilla, un lampo, un bagliore che infiamma, che arde, che divampa”, è in questo modo che a Modena Maserati ha annunciato l’elettrificazione della propria gamma, il lancio è stato accompagnato da un video spettacolare.

Nelle immagini il pubblico ha potuto vedere un fulmine diretto a colpire proprio il quartier generale della Casa del Tridente, in grado poi di irradiare tutta la sua energia all’intero palazzo. La natura e il mondo che ci circonda sono pieni di momenti in cui singole e piccole scintille si evolvono in qualcosa di nuovo, e oggi per Maserati quella scintilla rappresenta l’istante in cui l’ibridazione prende il sopravvento e diventa il catalizzatore del cambiamento, del momento in cui gli elementi divergenti si scontrano e si combinano, si incontrano e di mescolano, evolvono, dando vita ad un prodotto che sicuramente è ancora meglio di quello che già conosciamo.

È proprio da questa ispirazione che nasce la nuovissima Maserati Ghibli Hybrid, la prima di una serie di inediti veicoli all’avanguardia, l’auto che rappresenta l’inizio di una nuova era per il brand del Tridente.

È il mezzo della rivoluzione, parliamo dell’arrivo della prima Maserati ibrida. Una scelta coraggiosa per il marchio, ma che ormai in questo momento era inevitabile, nonostante stiamo parlando di un brand legato alla tradizione delle auto sportive che noi tutti conosciamo. Maserati Ghibli è destinata a diventare la prima ibrida del marchio, questo la Casa lo avevo già anticipato. Poi molto probabilmente vedremo le versioni ibride di Levante e anche della Quattroporte.

Nelle immagini vediamo come il Tridente sia praticamente diventato un parafulmine, incanalando l’energia proveniente dall’atmosfera e infondendola nel DNA dell’ingegneria italiana di Maserati. Si apre un nuovo capitolo per la storia della Casa di Modena, nasce il primo motore ibrido, l’innovazione e la tecnologia incontrano l’ingegneria automobilistica ad alte prestazioni, spingendo tutte le nuove vetture del marchio italiano con grande coraggio verso un futuro più sostenibile, che mostra di tenere particolarmente all’ambiente, alla qualità dell’aria e della nostra vita.

Maserati da sempre produce auto uniche con una personalità straordinaria, immediatamente riconoscibile ovunque. Con il loro stile, tecnologia e carattere innato esclusivo, le vetture del Tridente deliziano anche i gusti più esigenti e sono sempre state un punto di riferimento nel settore automobilistico. Gli ambasciatori di questo patrimonio sono l’ammiraglia Quattroporte, la berlina sportiva Ghibli e la Levante, il primo suv Maserati. La Casa ha avviato i test di prova del suo primo motore 100% elettrico, noi intanto siamo pronti a vedere l’ibridazione completa della gamma.