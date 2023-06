Maserati Fuoriserie Essentials: la collezione di David Beckham

Fonte: Ufficio Stampa Maserati La prima collezione Fuoriserie Essentials di Maserati è firmata David Beckham

Maserati ha svelato la sua prima Fuoriserie Essentials: si tratta di una collezione di vetture realizzata in collaborazione con firme d’eccezione e veri e propri trendsetter che apprezzano le produzioni del marchio del Tridente. La prima collezione che Maserati porta al debutto è stata disegnata da David Beckham, già global ambassador di Maserati, e trae ispirazione da due iconiche vetture della storia del Tridente, la Ghibli coupé del 1967 e la Quattroporte Royale del 1986. I clienti Maserati potranno scegliere la collezione per personalizzare la propria vettura. I modelli compatibili con la collezione sono due.

Configurazioni esclusive per MC20 e Grecale

Maserati e David Beckham presentano in via ufficiale la collezione Fuoriserie DB Essentials. Si tratta di due diverse configurazioni che potranno essere richieste dai clienti del brand. In particolare, la collezione è dedicata a due modelli di riferimento della gamma Maserati: la sportiva MC20 e il SUV Grecale, atteso anche in versione elettrica.

I clienti che ordineranno uno di questi modelli, quindi, potranno optare, in sostituzione dei tradizionali allestimenti proposti dal listino Maserati, per una delle personalizzazioni della collezione DB Essentials. Il programma Fuoriserie, con questo nuovo progetto, continua a crescere, rappresentando sempre di più un riferimento per la clientela Maserati.

Klaus Busse, Head of Maserati Design, sottolinea: “Il programma di personalizzazione del Tridente è pensato per creare delle esperienze ad hoc per i nostri clienti. Il nostro desiderio è quello di fare sì che possano esprimere la loro personalità e le loro passioni creando la propria Maserati”

Due icone ispirano la collezione

Il brand ambassador di Casa Maserati, sulla spinta della sua passione per le vetture classiche, ha realizzato una collezione prendendo ispirazione da due modelli che hanno scritto pagine importanti della storia del marchio e che oggi rappresentano fonte di ispirazione per uno stile in grado di abbinare classico e moderno.

Il primo modello è la Maserati Ghibli coupé del 1967. Per omaggiare questo modello, Beckham ha scelto la tinta blu Night Interaction per gli esterni della sua prima DB Essentials mentre per l’interno la scelta è ricaduta sul marrone chiaro e su finiture in pelle. Il secondo modello omaggiato dalla collezione è la Quattroporte Royale del 1986, un’ammiraglia realizzata in appena 51 esemplari.

L’omaggio alla Quattroporte si traduce nella scelta della vernice Verde Royale, un caratteristico verde scuro, per la carrozzeria esterna. All’interno, invece, il rivestimento in pelle può contare su di una tonalità marrone caldo. La collaborazione tra Maserati e David Beckham viene celebrata con l’applicazione di un’esclusiva placca metallizzata sul tunnel centrale, nell’area tra i sedili anteriori o tra i due poggiatesta.

I clienti Maserati che sceglieranno la splendida supercar MC20 o il Grecale possono, quindi, puntare sulla personalizzazione garantita dalla collezione DB Essentials, nella configurazione ispirata alla Ghibli o in quella ispirata alla Quattroporte. In futuro, il programma Fuoriserie Essentials registrerà l’arrivo di ulteriori configurazioni esclusive, realizzate da Maserati in partner con firme d’eccezione e disponibili per la personalizzazione di altri modelli della gamma del Tridente.