Maserati, arriva la fuoriserie ultra limitata

Fonte: Ufficio stampa Maserati Ce ne sono soltanto due di Maserati Grecale Barbie, un'auto particolarmente esclusiva e originale.

Fra le italiane di lusso, nelle scorse ore ne è stata presentata una nuova, particolarmente limitata in Casa Maserati. Si chiama Grecale Barbie e, come intuibile dal nome, si tratta di una versione speciale del nuovo SUV Grecale, nata in collaborazione con la celebre linea di fashion doll del gruppo Mattel. La verniciatura rosa della carrozzeria, gli interni con il logo di Barbie e le rifiniture a tema sono solo alcuni dei vari particolari.

Maserati Grecale Barbie: il design al centro

La stretta di mano fra Maserati e Barbie da cui nasce tale esclusiva è certo interessante e soprattutto originale, come è originale il frutto di tale collaborazione “nata dal comune desiderio di definire nuovi confini e di far sfoggio dell’unicità dei due Marchi”. Maserati Grecale Barbie, manco a sottolinearlo, è un’auto piuttosto particolare che non passa certo inosservata per via di vari particolari che la rendono senza eguali.

La Casa del Tridente e il celebre Brand del gruppo Mattel hanno ben pensato di puntare forte sullo stile attingendo a piene mani dall’iconico colore rosa associato alla bambola più celebre, un rosa che copre praticamente ogni centimetro della carrozzeria dell’auto in cui, a parte gli accenti in nero di griglie, cerchi in lega, gruppi ottici e parafanghi, trovano posto solo le decorazioni in giallo acido, delle linee sottili che richiamano l’anima sportiva di Maserati. Il risultato? Nel complesso una finitura iridescente con effetto arcobaleno che rende la Grecale Barbie un’icona perfetta per il fenomeno Barbiecore, ormai una tendenza di portata globale.

E quando si sale a bordo, l’effetto non è da meno. Se già la versione di serie (qui il listino completo di Maserati) non lascia poi indifferenti, vista la dotazione che vanta, sia in termini di tecnologia, sia di qualità dei materiali, in questo caso c’è in più una buona dose di esclusività. Merito dei neri eleganti dei sedili, della plancia, dei rivestimenti e delle porte in pelle, ma soprattutto delle rifiniture in rosa che si notano nelle cuciture e anche altrove, o ancora, ai poggiatesta con l’esclusivo badge “B”.

Fonte: Ufficio stampa Maserati

Una versione esclusiva disponibile solo in due esemplari

Ebbene sì, la Maserati Grecale Barbie è un’edizione speciale esclusiva, fin troppo esclusiva per molti visto che la Casa del Tridente ha annunciato che sarà disponibile a livello mondiale soltanto in due unità personalizzate. A Los Angeles, durante la serata di lancio ne è stata mostrata una, come uno dei Fantasy Gifts 2022 di Neiman Marcus, il cui ricavato delle vendite è destinato al Barbie Dream Gap Project, un’organizzazione non profit mondiale che offre pari opportunità a bambine e ragazze.

Questa edizione speciale ultra limitata del SUV presentato a marzo dal Tridente è una versione Trofeo, la più potente con motore V6 Nettuno da 530 cavalli. Si tratta di un modello progettato all’interno del programma di personalizzazione della Casa, Maserati Fuoriserie. In ogni caso, l’altra Grecale Barbie, la seconda, è ancora avvolta nel mistero, ma il costruttore ha comunicato che ne farà notizia il prossimo anno quando ne annuncerà tutti i dettagli.