Il marchio da record: leader in Italia da oltre 4 anni

Fonte: Ufficio Stampa Dacia Dacia leader nel mercato a GPL in Italia da oltre 4 anni

Un risultato da record quello di Dacia in Italia, che mantiene da più di 4 anni la leadership nel mercato delle vetture alimentate a GPL. In effetti, la motorizzazione ECO-G 100 che oggi è disponibile con la New Visual Identity, è in grado di assicurare al cliente una soluzione economica, ecologica e dal look moderno.

Risultati record dal 2019

Numeri da record dal 2019 per Dacia nel mercato auto GPL. Anche il 2023 inizia positivo, con oltre il 40% di market share su questo mercato. Nel mese di gennaio 2021, come abbiamo visto, è iniziata l’evoluzione del marchio, con il piano strategico Renaulution, che oggi continua senza esitazioni.

I nuovi schemi stilistici che la Casa ci ha mostrato per la prima volta sul Bigster, oggi sono ben visibili su tutta la gamma. Il nuovo emblema, denominato Dacia link, rappresenta la D e la C stilizzata, simboleggiando l’unione di due anelli di una catena, dando forza e robustezza al brand.

Sappiamo che Dacia offre da sempre veicoli che assicurano al cliente il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato, ridefinendo costantemente l’essenziale. La Casa si posiziona nel primo trimestre 2023 come il marchio più venduto nel mercato auto privati con oltre 22.700 immatricolazioni.

I veicoli di Dacia sono essenziali, cool, perfetti per le esperienze outdoor e pensati per rispondere alle reali esigenze dei clienti, ponendo grande attenzione ai costi e alle emissioni, due aspetti molto importanti.

L’offerta ECO-G di Dacia

Con la sua offerta ECO-G, l’unica disponibile su tutte le auto termiche della gamma, Dacia offre soluzioni di mobilità ecosostenibili e in linea con il potere d’acquisto dei clienti. Oggi nel mondo circolano circa 26 milioni di veicoli GPL e ci sono più di 70.000 stazioni di rifornimento. In Europa sono invece circa 15 milioni i veicoli GPL in circolazione e 35.000 le stazioni.

Dal 2009 sono oltre 625.000 i veicoli GPL venduti da Dacia in Europa e 245.000 in Italia e dal 2019 i veicoli Dacia hanno conquistato la leadership del mercato GPL. Con una market share di oltre il 40% nei primi mesi del 2023, ed una crescita del 33% rispetto allo stesso periodo del 2022, Dacia mantiene il primo posto nel ranking del mercato auto GPL. Il successo di questa motorizzazione è straordinario. Sono più di due clienti Dacia su tre quelli che oggi scelgono la motorizzazione ECO-G al momento dell’acquisto.

Le caratteristiche dell’offerta GPL di Dacia

Il GPL è innanzitutto ecologico, proviene soprattutto dall’estrazione del gas naturale, non è tossico e non contiene piombo né benzene. Si tratta quindi di un’alimentazione considerata pulita, che permette di ridurre del 10% le emissioni di CO2.

La scelta della doppia motorizzazione benzina-GPL è anche intelligente, in linea con la filosofia del marchio. Il cliente risparmia il 40% su ogni pieno rispetto alla benzina, da 4 a 5 euro ogni 100 km. La media di autonomia considerando l’intera gamma Eco-G, con un pieno di benzina e GPL, è pari a circa 1.200 km.

Dacia ha esperienza nelle soluzioni GPL e integra la tecnologia GPL nel motore TCe 100 ECO-G in fabbrica, direttamente sulle catene di montaggio. In questo modo, offre impianti di primo montaggio e garantisce affidabilità e sicurezza industriale.

L’auto a GPL è smart, il cliente non deve rinunciare a nulla. La capacità del bagagliaio è invariata rispetto ai modelli benzina, l’impianto infatti è inserito al posto della ruota di scorta, garantendo il massimo volume di carico. Con un solo tasto è possibile passare dalla modalità benzina a quella GPL. La motorizzazione ECO-G è una scelta vincente sia per il cliente che per Dacia.