Le marche di auto più affidabili

Al top i brand giapponesi e coreani, grande flop invece per i marchi italiani. Di cosa stiamo parlando? L’indagine di Altroconsumo, volta a stilare la classifica delle marche che gli automobilisti stessi ritengono più affidabili sul mercato. Le Case auto italiane sono agli ultimi posti. Prime posizioni invece per le giapponesi e le coreane.

L’importanza dell’affidabilità

Uno dei fattori che ancora oggi è tra i più rilevanti e determinanti nella fase di acquisto di un veicolo è senza dubbio l’affidabilità. Altroconsumo, come abbiamo detto, ha svolto un importante sondaggio proprio riguardo questa caratteristica, e il risultato è molto interessante. Lo scorso anno, tra i mesi di aprile e maggio, sono stati ‘interrogati’ circa 52.000 automobilisti europei. Le persone sono state intervistate in Spagna, Francia, Portogallo, Belgio, Francia e ovviamente Italia, dove i rispondenti sono stati 17.000 circa in tutto. L’associazione per la tutela e difesa dei consumatori italiana ha voluto mettere in evidenza i brand ritenuti più affidabili dagli stessi automobilisti.

L’indagine di Altroconsumo

Ogni utente che ha partecipato al sondaggio, ha dovuto rispondere ad un questionario specifico, analizzato per calcolare un indice di affidabilità sulla base del numero di guasti che si sono verificati all’auto nei 12 mesi precedenti e secondo la gravità dei problemi riscontrati. Il tutto, tenendo chiaramente conto anche dell’età della macchina e del numero di chilometri totali percorsi dal veicolo stesso, fattori che chiaramente incidono sul risultato.

L’indice ottenuto è stato trasformato in stelle. Altroconsumo, grazie all’indagine dello scorso anno, ha stilato una classifica delle marche più affidabili in assoluto, ma anche una graduatoria divisa per categorie di auto (quindi family car, SUV e citi car). Per riuscire ad ottenere il titolo di “marca più affidabile” in una categoria, un brand deve soddisfare tre criteri:

indice superiore alla media raggiunta dagli altri marchi;

non avere modelli o versioni con un punteggio inferiore a quattro stelle nella categoria;

cinque stelle nell’indice di affidabilità.

La classifica

Analizziamo la graduatoria delle city car:

primi posti per Toyota, Mitsubishi, Honda, Suzuki, Kia e Hyunday;

Fiat (listino prezzi) e Alfa Romeo agli ultimi posti.

Nella classifica delle family car:

primi due posti per Lexus e Toyota;

brand italiani come Alfa Romeo e Fiat agli ultimi posti.

Per quanto riguarda i SUV:

Lexus, Subaru, Porsche, Toyota, Mitsubishi e Kia vincono su tutti gli altri marchi;

anche in questo caso Fiat, Alfa Romeo e altre Case automobilistiche italiane sono andate molto male.

In cosa vincono le italiane

Nonostante le pessime posizioni in qualsiasi graduatoria, dobbiamo dire che i marchi italiani sembrano essere, secondo gli studi, i più economici in fatto di manutenzione. Altroconsumo ha realizzato anche uno studio che ha concesso la realizzazione di una classifica dei costi di manutenzione di officine autorizzate di brand.

Ma quali sono i guasti principali che si verificano, secondo le dichiarazioni degli automobilisti intervistati:

prima di tutto problemi alle componenti elettriche;

guasti al sistema frenante;

disagi legati alla combustione del motore.

Volvo, Land Rover, Audi e Mercedes (listino prezzi) sono i brand premium che richiedono una maggior spesa dal meccanico per la manutenzione auto e la soluzione di eventuali danni e problemi.